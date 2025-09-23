Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και την Γλυφάδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και οι επόμενες επεκτάσεις, όπως γνωστοποίησε ο Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

«Ξεκινάμε από την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα» σημείωσε ο Νίκος Κουρέτας.

Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για την σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του Μετρό.

Αναφερόμενος στον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως κάποιες μελέτες θα χρειαστούν από 5 έως και 10 χρόνια, κάποιες ίσως και περισσότερο.

«Τα έργα του Μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε» εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Στάθηκε, τέλος, στην ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος στην επαρχία όσο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ