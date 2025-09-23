Πλεύρης: Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν – Τι είπε για τη δημιουργία μόνιμης δομής στην Κρήτη

Στις μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται στην Κρήτη αναφέρθηκε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως από την μία πλευρά ο μηδενισμός ροών που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη όπως παράδειγμα Αιγυπτίων, που ήταν στο 70%, είναι σημαντικός και δείχνει ότι τα σκληρά μέτρα λειτούργησαν, όμως από την άλλη «το γεγονός ότι οι ροές έρχονται πια από χώρες που κατά βάση ξέρουν ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να πάρουν άσυλο, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι ναι μεν περιορίσουμε τις ροές των παράνομων μεταναστών, αλλά δεν περιορίζονται οι ροές από χώρες όπως είναι το Σουδάν ή ενδεχομένως οι Παλαιστίνιοι που μπορούν να έρθουν και να υποβάλουν άσυλο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, όπου όπως είπε «καθαρίστηκαν οι χώροι και όσοι δεν δικαιούνται άσυλο βρίσκονται σε κλειστές δομές εν αναμονή επιστροφής». Προανήγγειλε, δε, τη δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί, καθώς «το 40% των ροών στη χώρα πραγματοποιείται μέσω Κρήτης».

Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε εκτενώς και στη αποψινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε, «στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση των ροών κατά 50%, ωστόσο η Άγκυρα δεν συνεργάζεται στο ζήτημα των επιστροφών».

Σχετικά με το ζήτημα των Σύριων προσφύγων, ο υπουργός σημείωσε ότι ανοίγει νέο κεφάλαιο, καθώς «όσοι έλαβαν άσυλο λόγω διώξεων από το καθεστώς Άσαντ δεν δικαιολογείται πλέον να διατηρούν προσφυγικό καθεστώς, με εξαίρεση τις μειονότητες που συνεχίζουν να διώκονται». Όπως πρόσθεσε, το θέμα αυτό θα τεθεί τόσο στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο όσο και στη συζήτησή του με τον πρόεδρο της Συρίας.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι: «Η εκταφή είναι θέμα δικαιοσύνης»

Ερωτηθείς για την απεργία πείνας πατέρα θύματος των Τεμπών, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί απόλυτο σεβασμό στους συγγενείς και τα δικαιώματά τους, ωστόσο η εκταφή του παιδιού αποτελεί αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης.

«Ζητάει την εκταφή για να διαλευκάνει πλευρές που ενδεχομένως δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Το δικαίωμα για εκταφή ανήκει στη δικαιοδοσία της Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος, η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει αν συντρέχουν οι όροι για την εκταφή. «Δεν πρόκειται για υπεκφυγή της κυβέρνησης, αλλά για σεβασμό στον ρόλο της Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στον δημόσιο χώρο μνήμης για τα θύματα των Τεμπών, τονίζοντας την ανάγκη διακριτού χώρου από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Ο χώρος μπροστά από το μνημείο αφορά τους νεκρούς της πατρίδας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαμαρτυρίες. Ωστόσο, σεβόμαστε τον πόνο των συγγενών και τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες υπενθυμίζουν σε όλους μας την εθνική τραγωδία», είπε.

Τέλος, σημείωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες για μνημείο ή χώρο υπενθύμισης των θυμάτων, διατηρώντας σεβασμό στη μνήμη και στις διεκδικήσεις των συγγενών. Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πλήρως τον πόνο του πατέρα που διεκδικεί την εκταφή, αλλά η διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί μέσα από τη δικαστική οδό.

πηγή: ΕΡΤ