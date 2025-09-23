Κομισιόν σε Αυτιά: Δημιουργούμε δημογραφικό παρατηρητήριο στην Ελλάδα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  θα  χρηματοδοτήσει στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου, την ίδρυση  Δημογραφικού Παρατηρητηρίου το οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά από την  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτό τονίζει η Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Roxana Mînzatu σε απάντηση προς τον  Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Αυτιά. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής είχε ζητήσει τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα.

Παράλληλα η Κομισιόν εξετάζει ευρύ φάσμα μέτρων προσαρμογής για την αγορά εργασίας, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα υγείας, την παιδική φροντίδα και την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, αλλά και άλλες παρεμβάσεις για το Δημογραφικό.

Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

Η Επιτροπή έχει προτείνει ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών πολιτικής που συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε ο καθένας να μπορεί να σχεδιάζει τη ζωή του και να εκπληρώνει τις οικογενειακές προσδοκίες του. Η εργαλειοθήκη της Επιτροπής για τη δημογραφία εξετάζει ευρύ φάσμα μέτρων προσαρμογής για την αγορά εργασίας, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα υγείας, την παιδική φροντίδα και την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, την εδαφική συνοχή και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζονται επίσης από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Ο χάρτης πορείας για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης, που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, θα συμβάλουν περαιτέρω στην προσπάθεια αυτή.

Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προκειμένου οι πολίτες να ευημερούν στις κοινότητές τους. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), η Ελλάδα θα δημιουργήσει εθνικό παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής για να συμβάλει στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό και να ενισχύσει την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να διαμορφώνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), θα αναπτυχθούν τεκμηριωμένα εργαλεία για το έργο του Παρατηρητηρίου, καθώς και η μεθοδολογία / οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση περιφερειακών σχεδίων δράσης για το δημογραφικό, με πιλοτική εφαρμογή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

 

