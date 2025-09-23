Δημοσκόπηση Interview: Στις 10,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Λοβέρδο και Σαμαρά

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Προβάδισμα 10,7 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,9%, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο στο 13,2%, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 7,5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 4,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Νέα Αριστερά με 2% και η Νίκη με 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 17,9%.

Δημοσκόπηση Interview

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ – 29,7%
  • ΠΑΣΟΚ – 15%
  • Ελληνική Λύση – 8,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας – 7,6%
  • ΚΚΕ – 7,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ – 5,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας -4,4%
  • Φωνή Λογικής – 4,2%
  • ΜέΡΑ25 – 4%
  • Νέα Αριστερά – 2,8%
  • ΝΙΚΗ – 1,5%

Δημοσκόπηση Interview

Η διαχρονική εξέλιξη πρόθεσης ψήφου

Δημοσκόπηση Interview

Το 56% των πολιτών να κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το 24% να το αξιολογεί θετικά και το 20% να μην εκφράζει άποψη.

Δημοσκόπηση Interview

Τι λένε οι πολίτες για Λοβέρδο και Σαμαρά

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη.

Στον αντίποδα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική: το 87% την απορρίπτει, μόλις το 11% την εγκρίνει και ένα 2% δηλώνει ουδέτερο.

Δημοσκόπηση Interview

Σχετικά με το ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εκφράζεται αρνητικά: το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα διαφοροποιείται, με το 34% να βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο.

Δημοσκόπηση Interview

Διαφθορά και διαπλοκή οι μεγαλύτερες πληγές του συστήματος

Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ ή αρκετά» θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ μόλις το 18% «λίγο ή καθόλου».

Στο ερώτημα τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, η διαφθορά και η διαπλοκή βρίσκονται στην κορυφή με 31%, ενώ ακολουθούν τα σκάνδαλα με 25%. Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις (14%), η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς (11%) και η ανησυχία για “υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα” (9%). Ακόμη πιο χαμηλά καταγράφονται η κριτική στα στελέχη των κομμάτων (6%) και η αλλοίωση του ιδεολογικού προσανατολισμού (2%).

Δημοσκόπηση Interview

Στις επόμενες εκλογές, σχεδόν 4 στους 10 πολίτες (39%) δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με βασικό κριτήριο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Η ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα συγκεντρώνει 45%, ενώ το 14% επικαλείται άλλους λόγους.

Δημοσκόπηση Interview

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «Κανένας»

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η πρώτη απάντηση είναι… κανένας, με ποσοστό 33,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,7%), ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 3%.

Δημοσκόπηση Interview

Σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα στέλνουν οι πολίτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο σημαντικά για έναν αρχηγό κόμματος. Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο με 41%, αφήνοντας πίσω την «ικανότητα διακυβέρνησης» (28%) και το «όραμα και στρατηγική» (25%). Στην τελευταία θέση βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» (3%) και το «διεθνές κύρος» (2%).

Δημοσκόπηση Interview

Η ταυτότητα της έρευνας

Δημοσκόπηση Interview

