Δημοσκόπηση Interview: Στις 10,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Λοβέρδο και Σαμαρά

Προβάδισμα 10,7 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,9%, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο στο 13,2%, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 7,5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 4,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Νέα Αριστερά με 2% και η Νίκη με 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 17,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ – 29,7%

ΠΑΣΟΚ – 15%

Ελληνική Λύση – 8,1%

Πλεύση Ελευθερίας – 7,6%

ΚΚΕ – 7,4%

ΣΥΡΙΖΑ – 5,4%

Κίνημα Δημοκρατίας -4,4%

Φωνή Λογικής – 4,2%

ΜέΡΑ25 – 4%

Νέα Αριστερά – 2,8%

ΝΙΚΗ – 1,5%

Η διαχρονική εξέλιξη πρόθεσης ψήφου

Το 56% των πολιτών να κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το 24% να το αξιολογεί θετικά και το 20% να μην εκφράζει άποψη.

Τι λένε οι πολίτες για Λοβέρδο και Σαμαρά

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη.

Στον αντίποδα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική: το 87% την απορρίπτει, μόλις το 11% την εγκρίνει και ένα 2% δηλώνει ουδέτερο.

Σχετικά με το ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εκφράζεται αρνητικά: το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα διαφοροποιείται, με το 34% να βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο.

Διαφθορά και διαπλοκή οι μεγαλύτερες πληγές του συστήματος

Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ ή αρκετά» θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ μόλις το 18% «λίγο ή καθόλου».

Στο ερώτημα τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, η διαφθορά και η διαπλοκή βρίσκονται στην κορυφή με 31%, ενώ ακολουθούν τα σκάνδαλα με 25%. Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις (14%), η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς (11%) και η ανησυχία για “υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα” (9%). Ακόμη πιο χαμηλά καταγράφονται η κριτική στα στελέχη των κομμάτων (6%) και η αλλοίωση του ιδεολογικού προσανατολισμού (2%).

Στις επόμενες εκλογές, σχεδόν 4 στους 10 πολίτες (39%) δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με βασικό κριτήριο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Η ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα συγκεντρώνει 45%, ενώ το 14% επικαλείται άλλους λόγους.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «Κανένας»

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η πρώτη απάντηση είναι… κανένας, με ποσοστό 33,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,7%), ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 3%.

Σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα στέλνουν οι πολίτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πιο σημαντικά για έναν αρχηγό κόμματος. Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κριτήριο με 41%, αφήνοντας πίσω την «ικανότητα διακυβέρνησης» (28%) και το «όραμα και στρατηγική» (25%). Στην τελευταία θέση βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» (3%) και το «διεθνές κύρος» (2%).

Η ταυτότητα της έρευνας