Μερτς: Σφοδρή αντίδραση για το προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς με τον όμηρο – «Απάνθρωπες εικόνες»

Η δημοσίευση ενός προπαγανδιστικού βίντεο της Χαμάς με τον Γερμανο-Ισραηλινό όμηρο Αλόν Οχέλ προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Το βίντεο, που παρουσιάζει τον Οχέλ σε κακή κατάσταση, έχει προκαλέσει έντονη καταδίκη και ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία του.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την «απάνθρωπη» προπαγάνδα της Χαμάς και την κυκλοφορία του βίντεο ακριβώς κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εορτής Ρος Ασάνα.

«Οι απάνθρωπες εικόνες του Γερμανο-Ισραηλινού Αλον Οχελ, που δημοσίευσε η Χαμάς, και μάλιστα τη στιγμή της Ρος Ασάνα, είναι αβάσταχτες. Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους», έγραψε ο Μερτς στο X.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να έρθει τώρα, ο πόνος πρέπει να σταματήσει».


Το Φόρουμ για τους Ομήρους και τις Αγνοούμενες Οικογένειες ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύσουν το βίντεο μέχρι να δώσει την έγκριση η οικογένεια του Οχέλ.


Οι γονείς του, η Ιρίτ και ο Κόμπι Οχέλ, δήλωσαν ότι ο γιος τους χάνει την όρασή του στο δεξί μάτι και απαίτησαν να δει οφθαλμίατρο πριν εγκριθεί οποιαδήποτε περαιτέρω ανθρωπιστική βοήθεια ή ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Η οικογένεια είπε ότι ήταν «συντετριμμένη» από το βίντεο, στο οποίο «είναι φανερό ότι ο Αλον χάνει την όρασή του στο δεξί μάτι, είναι αδύνατος και φοβισμένος».

Ο 24χρονος Οχέλ, ταλαντούχος πιανίστας, είχε πάει με φίλους του στο φεστιβάλ Supernova, φτάνοντας στη συναυλία στις 5:30 π.μ., μια ώρα πριν ξεκινήσει η επίθεση της Χαμάς. Ο Οχέλ και οι φίλοι του έτρεξαν σε καταφύγιο στο χωράφι, το οποίο αργότερα δέχθηκε επίθεση από μαχητές της Χαμάς.

Ο Οχέλ κρατήθηκε όμηρος μαζί με τους Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Ελίγια Κοέν και Όρ Λέβι. Ο Γκόλντμπεργκ-Πολίν δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας, ενώ οι δύο τελευταίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο συμφωνιών για τους ομήρους.

Πηγή: Times of Israel

11:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

