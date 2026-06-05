Κωνσταντίνος Κόλλιας: Ορκίστηκε βουλευτής στη θέση του Νίκου Ταγαρά

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και εκπροσώπου της Εκκλησίας. Η ορκωμοσία του έρχεται μετά την απώλεια του Νικόλαου Ταγαρά, με ευχές για ευδόκιμη θητεία από τον προεδρεύοντα Πάρι Κουκουλόπουλο και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

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Πολιτική

Κόλλιας- βουλευτής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας έδωσε τον νενομισμένο όρκο ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ορκισθείς βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας.
  • Ο κ. Κόλλιας ορκίστηκε βουλευτής μετά την απώλεια του Νικόλαου Ταγαρά, με τον Πάρι Κουκουλόπουλο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να του εύχονται ευδόκιμη θητεία.
  • Τόσο ο Πάρις Κουκουλόπουλος όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκαν στην απώλεια του Νικόλαου Ταγαρά, ως «ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ιδιαίτερα υψηλής ικανότητας και ευφυίας».

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Τον νενομισμένο όρκο ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και ενώπιον εκπροσώπου της Εκκλησίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ως βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κόλλιας ορκίστηκε βουλευτής μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

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Ευδόκιμη θητεία στον Κωνσταντίνο Κόλλια, ευχήθηκαν ο προδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος, αλλά και ο παριστάμενος υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

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Και οι δύο αναφέρθηκαν και στην απώλεια του Νικόλαου Ταγαρά, «ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ιδιαίτερα υψηλής ικανότητας και ευφυίας», και «ενός ανθρώπου γνήσια μετριοπαθούς, ταπεινού και ευπρεπούς», όπως είπαν.

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