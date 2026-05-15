Πλακιάς: Αιχμηρή απάντηση σε Αυγερινό – «Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο»

Φωτιές φαίνεται πως έχει ανάψει στην πολιτική σκηνή όχι μόνο η ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και η όπως φαίνεται προσχώρηση σε αυτό του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού.

Ο Νίκος Πλακιάς έκανε μία παρέμβαση σχετικά με το τελευταίο, ζητώντας από τον κ. Αυγερινό να του τηλεφωνήσει για να του δώσει στοιχεία σχετικά με τα Τέμπη, ενώ εκτόξευσε και μία μπηχτή, γράφοντας σχετικά:

«Νομίζω ξέρει η Μαρία, ρώτα την λίγο… Σπασιμπο σύντροφε».

Η ανάρτηση του Θ. Αυγερινού

Τη συμμετοχή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού προανήγγειλε μέσω ανάρτησής του ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή» και για μια προσπάθεια πολιτικής και θεσμικής υπέρβασης που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία των Τεμπών.

«Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία δύναμης θεσμικής υπέρβασης τής – κατά τον καθηγητή Γ.Κοντογιώργη – «κοινοβουλευτικής μοναρχίας» μέσω μιας «μετωπικής» συμπόρευσης διαφορετικής αφετηρίας πατριωτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που γνωρίστηκαν και ενώθηκαν με αφορμή την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη των ακόμη αγνώστων αιτίων και των πραγματικών ενόχων της. Κεντρικό πρόταγμα η πάταξη της διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού και των «κολλητών» τους, η πραγματική και όχι στα χαρτιά ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων και η αναβάθμιση του υπό κατάρρευση βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των πολιτών, η δημιουργία συνθηκών για επιστροφή όσων έφυγαν αναγκαστικά από τη χώρα, η διεύρυνση της νομιμοποίησης και της αντιπροσωπευτικότητας της δημοκρατίας μας, η ενίσχυση του ρόλου των ενεργών πολιτών, οι οποίοι και προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αρθρώσουν κάποιες συντεταγμένες λύσεις για το πολύπλευρο και πολυπλόκαμο υπαρξιακό ζήτημα της χώρας.

Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την Ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει κι έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα».

Το σχόλιο του Νίκου Πλακιά

«Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι.Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα. Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο. Σπασιμπο σύντροφε.», σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς κάτω από την ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού.