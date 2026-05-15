Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θέο ο Γιουσούφ Γιαζίτζι

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έκανε το προγραμματισμένο χειρουργείο του στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός του Ολυμπιακού και διευθυντής ορθοπαιδικός χειρουργός, Χρήστος Θέος. Ο Γιαζίτζι είχε υποβληθεί σε εξετάσεις, μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του, στο ίδιο πόδι που είχε τραυματιστεί στον αγώνα Αστέρας – Ολυμπιακός. Την προηγούμενη φορά που ο Γιαζίτζι είχε υποστεί ανάλογο τραυματισμό, είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 9 μήνες.