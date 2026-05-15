ΗΠΑ: «Η Κίνα θα αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο» εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

πετρέλαιο- πρωθυπουργός Νετανιάχου
Πηγή: Unsplash
Την εκτίμηση ότι η Κίνα θα αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, συνδέοντας άμεσα τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες ενεργειακές ισορροπίες.

Μιλώντας στο CNBC, ο Ράιτ δήλωσε ότι το Πεκίνο, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου, πιθανότατα θα στραφεί περισσότερο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα συνεχίσουν να αγοράζουν, πιστεύω, ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος χρειάζεται ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα χρειάζεται επειγόντως την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς.

«Ο κόσμος χρειάζεται να ανοίξει ξανά ο Περσικός Κόλπος. Η προσπάθεια του Ιράν να κρατήσει όλο τον κόσμο όμηρο είναι κάτι που όλοι γνωρίζουν ότι είναι προσωρινό», είπε.

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τον ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι θα ελέγχει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το τέλος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα έρθει»

Ερωτηθείς για το πότε η κατάσταση θα μπορούσε να επιστρέψει στην κανονικότητα, ο Ράιτ απάντησε πως «πολλά εξαρτώνται από το Ιράν».

Παράλληλα, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σκληρή δήλωση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα δούμε το τέλος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και θα δούμε την ελεύθερη ροή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα μπορούσε να συμβεί «σχετικά γρήγορα» εφόσον υπάρξει συμφωνία με το Ιράν.

