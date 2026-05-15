Νέα Δημοκρατία: Άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» – Δείτε φωτογραφίες

Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο τίτλος του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αποτυπώνει την βούληση της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος να λειτουργήσει το συνέδριο σαν αφετηρία για την πορεία προς τις εθνικές κάλπες, με στόχο μια τρίτη θητεία.

Στην ομιλία του, με την οποία θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει καταρχάς, έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2023-2027, που η ΝΔ έχει κάνει πράξη.

Ο απολογισμός θα γίνει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να καταδείξει πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται με αξιοπιστία και πάνω στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε». Μετά από αυτό, και χωρίς καμία αλαζονεία, αλλά δείχνοντας την ενσυναίσθησή του για τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία;».

Σημειώνοντας ότι και ο ίδιος και όλα τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να δουλεύουν με το βλέμμα χαμηλά και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες. Επισημαίνοντας όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.

Στην αρχή του συνεδρίου προβλήθηκε το βίντεο με τίτλο «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», στο οποίο μιλούν οι ίδιοι οι σύνεδροι για τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες που τους εκφράζουν.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος ενώ στις 19.25 της Παρασκευής ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου .

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11.30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12.05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.