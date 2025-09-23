Ερντογάν στον ΟΗΕ: Στη Γάζα συνεχίζεται μία γενοκτονία, συνένοχοι της βαρβαρότητας όσοι σιωπούν – Η φωτογραφία που έδειξε

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, έπειτα από αντίστοιχες κινήσεις των δυτικών δυνάμεων, ζητώντας την όσο το δυνατόν συντομότερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Στη Γάζα συνεχίζεται μια γενοκτονία, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Έδειξε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μια φωτογραφία που αποκαλεί «καθημερινή ζωή στη Γάζα», στην οποία απεικονίζονται πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας να λάβουν τροφή.

«Ακολουθήστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε έναν λογικό λόγο για αυτή τη βαρβαρότητα το 2025;», είπε, σύμφωνα με τη μετάφραση των σχολίων του.

«Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εκτυλίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται εδώ και 23 μήνες» τόνισε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ERTNews.

«Ποια ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο; Πώς μπορεί κανείς να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό; Σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων, μπορούμε να έχουμε ηρεμία και ειρήνη;», πρόσθεσε.

«Πρέπει να επιτύχουμε εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», είπε ο Ερντογάν. «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέλθει χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν γενοκτονία.

«Όλοι όσοι σιωπούν είναι συνένοχοι αυτής της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, προτρέποντας τους ηγέτες του κόσμου «να σταθούν αταλάντευτα στο πλευρό των καταπιεσμένων Παλαιστινίων και της ανθρωπότητας».

«Γιατί ο λαός σας στην πατρίδα σας αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα; Δείξτε το θάρρος να αναλάβετε δράση εδώ. Εκπληρώστε το ανθρωπιστικό σας καθήκον απέναντι στη Γάζα, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν παιδιά».