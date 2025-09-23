Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι λένε τουρκικές πηγές για την αναβολή της συνάντησης

Σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και ώρας για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρονται να επιδίδονται αυτή την ώρα τα επιτελεία των δύο ηγετών.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, αναβλήθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Τουρκία επικαλέστηκε το επιβαρυμένο πρόγραμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λόγω των έκτακτων εξελίξεων με την αναγνώριση της Γάζας απ’ όλο και περισσότερες χώρες.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει μπαράζ συναντήσεων με αραβικές χώρες σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να περάσει τον όρο «γενοκτονία» για τη Γάζα.

Ωστόσο, πηγές της τουρκικής προεδρίας – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 – χαρακτηρίζουν «σχεδόν απίθανο» να πραγματοποιηθεί λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Τούρκου προέδρου, ενώ καταλογίζουν στην Αθήνα ότι «βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Άγκυρα δεν ανακοίνωσε τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ακόμα δεν ήξερε τι μέλλει γενέσθαι με τη συγκεκριμένη Σύνοδο στην οποία τελικά η Τουρκία θα συμμετάσχει στις 21:30 (ώρα Ελλάδας).