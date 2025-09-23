Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι λένε τουρκικές πηγές για την αναβολή της συνάντησης

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν

Σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και ώρας για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρονται να επιδίδονται αυτή την ώρα τα επιτελεία των δύο ηγετών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα και οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, αναβλήθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Τουρκία επικαλέστηκε το επιβαρυμένο πρόγραμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λόγω των έκτακτων εξελίξεων με την αναγνώριση της Γάζας απ’ όλο και περισσότερες χώρες.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει μπαράζ συναντήσεων με αραβικές χώρες σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να περάσει τον όρο «γενοκτονία» για τη Γάζα.

Ωστόσο, πηγές της τουρκικής προεδρίας – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 – χαρακτηρίζουν «σχεδόν απίθανο» να πραγματοποιηθεί λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Τούρκου προέδρου, ενώ καταλογίζουν στην Αθήνα ότι «βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Άγκυρα δεν ανακοίνωσε τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ακόμα δεν ήξερε τι μέλλει γενέσθαι με τη συγκεκριμένη Σύνοδο στην οποία τελικά η Τουρκία θα συμμετάσχει στις 21:30 (ώρα Ελλάδας).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:52 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν: Νέα πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ για την Κύπρο – Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε από το Βήμα του ΟΗΕ, την προκλητική ρητορική περί ύπαρξης δύ...
19:23 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Επανέλαβαν την προσήλωση στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδ...
19:17 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Η ΝΔ μειώνει τους φόρους των πλουσίων – Το κράτος χάνει δισεκατομμύρια»

«Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει τρόπους για να μειώνει συστηματικά τους φόρου...
19:07 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναίκες στις Μεταφορές και τον Τουρισμό

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος