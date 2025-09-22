Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα και οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε το πρόγραμμά του, για αύριο και μεθαύριο, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan, τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al-Alimi και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.

Στις 12.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa.

Στις 15.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

19:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

