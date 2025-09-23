Κατερίνα Καινούργιου: Εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής με… παντόφλες – «Δεν μπορώ με τα τακούνια»

Μια μάλλον… ανατρεπτική εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (23/9). Η δημοφιλής παρουσιάστρια εμφανίστηκε φορώντας παντόφλες καθώς όπως είπε την είχαν κουράσει τα τακούνια που φοράει συνήθως, μιας και όπως είπε την πίεζαν.

«Δεν άλλαξα παπούτσια. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη, με πιέζουν λίγο», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, κάνοντας εμφάνιση στο πλατό της εκπομπής της με ροζ παντοφλάκια.

«Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια. Θα μου πεις τώρα, τι θες να το παίζεις γκόμενα και να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά; Ε, ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δεν βαριέσαι, τώρα θα είμαι με αυτά. Δεν πειράζει, με είδατε πριν με τα ψηλά», πρόσθεσε η ίδια, πριν συνεχίσει κανονικά τη ροή των θεμάτων της εκπομπής.