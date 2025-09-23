Κατερίνα Καινούργιου: Εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής με… παντόφλες – «Δεν μπορώ με τα τακούνια»

Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Μια μάλλον… ανατρεπτική εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (23/9). Η δημοφιλής παρουσιάστρια εμφανίστηκε φορώντας παντόφλες καθώς όπως είπε την είχαν κουράσει τα τακούνια που φοράει συνήθως, μιας και όπως είπε την πίεζαν.

Κατερίνα Καινούργιου για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Έχασα» την καλύτερη μου φίλη – Έβλεπα έναν άγγελο που έδινε δύναμη στους άλλους

«Δεν άλλαξα παπούτσια. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη, με πιέζουν λίγο», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, κάνοντας εμφάνιση στο πλατό της εκπομπής της με ροζ παντοφλάκια.

«Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια. Θα μου πεις τώρα, τι θες να το παίζεις γκόμενα και να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά; Ε, ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δεν βαριέσαι, τώρα θα είμαι με αυτά. Δεν πειράζει, με είδατε πριν με τα ψηλά», πρόσθεσε η ίδια, πριν συνεχίσει κανονικά τη ροή των θεμάτων της εκπομπής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:58 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Άρης γίνεται ο φύλακας-άγγελος της Αλίκης

Το GRAND HOTEL άνοιξε χθες ξανά τις πόρτες του για το κοινό και απόψε στις 21:00 έρχεται η συγ...
18:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: Όσα αποκάλυψε για την είσοδό του στον «Άγιο Έρωτα»

Ο Γιώργος Καραμίχος καταφθάνει στη Στέρνα ως Ανδρέας Ιωάννου, για να υπερασπιστεί τον Κυριάκο ...
17:46 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα της νέας μεγάλης παραγωγής του Alpha, με διπλό επεισόδιο

Δύο οικογένειες με ένοχα μυστικά, ετοιμάζονται να βιώσουν την πιο μεγάλη και τραγική αντιπαράθ...
12:46 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 23/9/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 23 ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος