Εύβοια: Φίδι μπήκε σε παιδικό δωμάτιο και προκάλεσε πανικό σε οικογένεια

Σε χωριό της Εύβοιας, η απρόσμενη εμφάνιση ενός μικρού φιδιού μέσα σε σπίτι προκάλεσε αναστάτωση σε μια οικογένεια. Παρά τις προσπάθειες, το φίδι, γνωστό ως «σαΐτα», δεν εντοπίστηκε, αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima, xθες το βράδυ 22/9, είχε μείνει ανοιχτή η μπαλκονόπορτα και η σίτα σε παιδικό δωμάτιο κατοικίας στην Κύμη, με αποτέλεσμα να τρυπώσει στο εσωτερικό ένα μικρό φίδι. Μέχρι και το πρωί, παρά τις προσπάθειες και τη συνδρομή συνεργείου το ερπετό δεν είχε εντοπιστεί.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το συγκεκριμένο είδος θεωρείται ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Ωστόσο, η οικογένεια έχει τρομοκρατηθεί μόνο και μόνο από την ιδέα ότι το φίδι κινείται μέσα στο σπίτι και μάλιστα σε δωμάτιο όπου κοιμούνται παιδιά. Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της αυξημένης παρουσίας φιδιών στην ύπαιθρο και τις κατοικημένες περιοχές τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αναζήτησης τροφής ή δροσιάς.

Τα επικίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

Τα φίδια που έχουν δηλητήριο στη χώρα μας, είναι ο σαπίτης, το αγιόφιδο και οι οχιές. Τα δύο πρώτα έχουν δηλητήριο στα πίσω δόντια και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δαγκώσουν με τρόπο που να εγχύσουν δηλητήριο σε άνθρωπο. Σχετικά με τις οχιές, πέντε είναι τα είδη που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά μόνο ένα, η Vipera ammodytes, εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Τι ισχύει για τις οχιές

Ειδικότερα, οι οχιές είναι αργά φίδια και αν νιώσουν απειλή μένουν ακίνητες, ώστε να μη γίνουν αντιληπτές και στη συνέχεια απομακρύνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφύγουν τον κίνδυνο. Στην περίπτωση που τις πλησιάσει κάποιος αρκετά αρχίζουν να συρίζουν δυνατά (συριγμός) και κουλουριάζονται σε θέση άμυνας, ενώ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν την έσχατη άμυνά τους, το δάγκωμα, εάν τις πλησιάσουν σε απόσταση λιγότερη του μισού μέτρου.

Οι οχιές δεν θα επιτεθούν ποτέ εάν κάποιος δεν τις αρπάξει ή έρθει κοντά τους, εάν δεν νιώσουν δηλαδή άμεση απειλή για τη ζωή τους. Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο πιθανό να δαγκώσουν «στεγνά», δηλαδή χωρίς έγχυση δηλητηρίου, ως προειδοποίηση μόνο.