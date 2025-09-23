Άρης και Κηφισιά «ρίχνονται» στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Άρης

Με την Κηφισιά να φιλοξενείται από την Καβάλα στις 15:00 και τον Άρη να υποδέχεται τη Μαρκό στις 20:00 ανοίγει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος αναζητά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, μετά το 1-1 της 1ης “στροφής” απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Αντίπαλος της Κηφισιάς σήμερα η Καβάλα (Super League 2), η οποία στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί από τον ΟΦΗ στην Κρήτη 3-0.

Την τέταρτη διαδοχική νίκη ανεξαρτήτως διοργάνωσης, από τη στιγμή που στον πάγκο κάθισε ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει ο Άρης, που υποδέχεται τη Μαρκό (Super League 2). Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου είχε αποσπάσει 2-2 πριν από μία εβδομάδα κόντρα στη Λάρισα, σε ματς που έγινε στην Καρδίτσα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη 23/09

  • 15:00 Καβάλα – Κηφισιά
  • 20:00 Άρης – Μαρκό

Τετάρτη 24/09

  • 15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ
  • 15:00 Βόλος – Ατρόμητος
  • 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
  • 17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
  • 19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
  • 19:00 Λάρισα – Λεβαδειακός

Πέμπτη 25/09

  • 15:00 Ηλιούπολη – Ηρακλής

πηγή: ertsports.gr

16:24 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

