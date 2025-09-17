Κατερίνα Καινούργιου για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Έχασα» την καλύτερη μου φίλη – Έβλεπα έναν άγγελο που έδινε δύναμη στους άλλους

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από την ζωή στις 23 Αυγούστου, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της είχε σκορπίσει τη θλίψη τόσο στους δικούς της ανθρώπους, όσο και σε κόσμο που δεν την ήξερε, αλλά είχε μάθει για την περιπέτεια της υγείας της.

Το πρωί της Τετάρτης (17/9), η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της αναφέρθηκε στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, με την οποία ήταν κολλητές φίλες.

Συγκεκριμένα, με αφορμή μία συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Παράσχος στην εκπομπή της, η αγαπημένη παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως: «”Έχασα” την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, 40 ετών. Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα και το λέω γιατί το έχει πει και η ίδια δημόσια, και είχε κάνει και τις αναρτήσεις της, μέσα από αυτή τη διαδικασία, πάντα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά έβλεπα έναν άγγελο, που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους».

«Η Αλεξάνδρα μου έλεγε, το θυμάμαι και ανατριχιάζω, ότι θέλει να γίνει καλά και αυτό που τη νοιάζει είναι να δώσει μια συνέντευξη μετά, για να μπορέσει να βοηθήσει και άλλες γυναίκες και άλλους ανθρώπους να το ξεπεράσουν, να έχουν αυτή τη δύναμη για να μπορέσουν να βγουν νικητές από αυτή την διαδικασία», ανέφερε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.