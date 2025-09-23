13χρονος ταξίδεψε από το Αφγανιστάν στην Ινδία κρυμμένος στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους – «Θαύμα» που επέζησε

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από την Καμπούλ προς το Δελχί της Ινδίας, όταν ένα 13χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν κατάφερε να κρυφτεί στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους και να επιβιώσει ύστερα από ταξίδι 720 μιλίων.

Το αγόρι, που κατάγεται από την πόλη Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν, εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στους διαδρόμους του διεθνούς αεροδρομίου του Δελχί αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης τη Δευτέρα, αναφέρει η Daily Mail.

Οι ινδικές αρχές ασφαλείας τον συνέλαβαν και τον ανέκριναν επί πολλές ώρες, προτού τον επαναπατρίσουν στην Καμπούλ με το ίδιο αεροσκάφος. Ο ανήλικος φέρεται να είπε στους αξιωματούχους ότι ανέβηκε στο αεροπλάνο «από περιέργεια».

Αξιωματούχος της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι ο 13χρονος κατάφερε να μπει στην πτήση RQ-4401 της Kam Airlines χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Όπως εξήγησε το ίδιο το παιδί, βρήκε καταφύγιο στον κεντρικό πίσω θάλαμο του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους. Κατά τον έλεγχο ασφαλείας που ακολούθησε, το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας εντόπισε ένα μικρό κόκκινο ηχείο που είχε αφήσει πίσω του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express, ο 13χρονος είχε πρόθεση να ταξιδέψει στο Ιράν, χωρίς να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη πτήση κατευθυνόταν στην Ινδία.

Φέρεται να μπήκε κρυφά στο αεροδρόμιο και να ακολούθησε μια ομάδα επιβατών, προτού τρυπώσει στον πίσω χώρο του τροχού του αεροπλάνου, εκεί όπου βρίσκεται το σύστημα προσγείωσης.

 

