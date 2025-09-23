Εισβολή drones στην Κοπεγχάγη: «Σοβαρή επίθεση σε υποδομή της Δανίας», λέει η πρωθυπουργός – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σενάρια

Περιστατικά με drones αναστάτωσαν χθες αεροδρόμια σε Δανία και Νορβηγία, προκαλώντας φόβους για σαμποτάζ και ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της περιοχής. Τώρα οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις πτήσεις και ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι τους.

Στη Δανία, η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Το κύριο αεροδρόμιο της Δανίας, Kastrup, βρίσκεται κοντά σε πολυσύχναστο δίαυλο θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπου πλοία εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βαλτική Θάλασσα.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET), Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας ανέφερε ότι η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό και την υπηρεσία πληροφοριών για να εντοπιστεί η προέλευση των drones.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία συνεργάζεται επίσης με συναδέλφους στο Όσλο, έπειτα από παρατηρήσεις drones στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας που οδήγησαν επίσης σε κλείσιμο του αεροδρομίου για αρκετές ώρες.

«Είχαμε δύο διαφορετικές παρατηρήσεις drones», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Όσλο, Μόνικα Φάστινγκ.

Αν και κανένας ύποπτος δεν έχει ταυτοποιηθεί, υπάρχουν ήδη εικασίες. «Προφανώς θα θεωρηθούν τα drones πάνω από το Kastrup ως υβριδική επίθεση», ήταν ο τίτλος ενός live blog της εφημερίδας Politiken, όπου ένας δημοσιογράφος σημείωσε ότι οι αρχές προειδοποιούν εδώ και καιρό για τον κίνδυνο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων εναντίον της Δανίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Δανία στοχεύεται εν μέρει λόγω της υποστήριξής της στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η χώρα «προσέφερε στα ουκρανικά εργοστάσια όπλων τη δυνατότητα να ανοίξουν παραγωγή» στη Δανία.

«Ικανός χειριστής»

Την Τρίτη, ανακοίνωσε ότι τα drones που οδήγησαν στο κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της χώρας την προηγούμενη ημέρα, φαίνεται να είχαν χειριστή με υψηλές δεξιότητες, ο οποίος επιδίωκε να επιδείξει τις ικανότητές του, προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι.

«Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτό που θα ονομάζαμε ικανό χειριστή», δήλωσε ο επικεφαλής υπαστυνόμος της δανικής αστυνομίας, Γιενς Γιέσπερσεν. Τόνισε επίσης ότι είναι νωρίς για να πει κανείς αν τα περιστατικά στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.

Ο Γιέσπερσεν εξήγησε ότι τα drones προσέγγισαν τη Δανία από διάφορες κατευθύνσεις, ανάβοντας και σβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανιστούν έπειτα από αρκετές ώρες.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία

Η δανική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Euractiv