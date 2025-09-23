Μαρινάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς – Αναμένουμε να βρεθεί μια κοινή ώρα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του το απόγευμα της Τρίτης στoν τηλεοπτικό σταθμό One.

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι λένε τουρκικές πηγές για την αναβολή της συνάντησης

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η σημερινή συνάντηση και να βρεθεί μια κοινή ώρα για να μεταφερθεί η συνάντηση για αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Προηγήθηκε προφανώς η συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς – μεταξύ άλλων συναντήσεων που έχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός –  και κλείστηκε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο για τις 2 ώρα Νέας Υόρκης, άρα 9 ώρα Ελλάδος σήμερα. Χθες ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη του του Αμερικανού Προέδρου με τις αραβικές χώρες – μεταξύ των οποίων και τις μουσουλμανικές χώρες – μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Συνέπεσε και ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ημέρα και η ώρα συνάντησης σε μία αυριανή συνάντηση, δηλαδή μια συνάντηση αύριο κάποια ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη: «Αναμένουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση από τη Νέα Υόρκη και από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, γιατί ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συναντήσεις, να βρεθεί μία κοινή ώρα».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και του Κυριάκου Βελόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε. Ρητορικά θα ρωτήσω: Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μιλιά; Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια Όχι είναι η απάντηση. Θυμάστε άλλη χώρα που να έχει προχωρήσει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό; Που τι σημαίνει αυτό για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας; Ότι κατοχυρώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης.», πρόσθεσε.

