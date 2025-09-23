Μαρινάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς – Αναμένουμε να βρεθεί μια κοινή ώρα»

Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του το απόγευμα της Τρίτης στoν τηλεοπτικό σταθμό One.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η σημερινή συνάντηση και να βρεθεί μια κοινή ώρα για να μεταφερθεί η συνάντηση για αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Προηγήθηκε προφανώς η συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς – μεταξύ άλλων συναντήσεων που έχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός – και κλείστηκε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο για τις 2 ώρα Νέας Υόρκης, άρα 9 ώρα Ελλάδος σήμερα. Χθες ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη του του Αμερικανού Προέδρου με τις αραβικές χώρες – μεταξύ των οποίων και τις μουσουλμανικές χώρες – μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Συνέπεσε και ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ημέρα και η ώρα συνάντησης σε μία αυριανή συνάντηση, δηλαδή μια συνάντηση αύριο κάποια ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη: «Αναμένουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση από τη Νέα Υόρκη και από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, γιατί ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συναντήσεις, να βρεθεί μία κοινή ώρα».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και του Κυριάκου Βελόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε. Ρητορικά θα ρωτήσω: Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μιλιά; Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια Όχι είναι η απάντηση. Θυμάστε άλλη χώρα που να έχει προχωρήσει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό; Που τι σημαίνει αυτό για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας; Ότι κατοχυρώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης.», πρόσθεσε.