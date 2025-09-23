Βόλος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 21χρονου φοιτητή – «Έψαχναν να τον βρουν και τελικά τον εντόπισαν νεκρό»

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 21χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, όταν έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, ενώ την ίδια ώρα έρχονται νέες μαρτυρίες στο φως, σχετικά με το πώς συνέβη το τραγικό συμβάν.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε…»

Σύμφωνα με τη μητέρα ενός εκ των τριών νεαρών, ο γιος της είχε προσκαλέσει τους δύο φίλους του, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο αδικοχαμένος φοιτητής που φέρεται να ήταν γιος γνωστού επιχειρηματία στον Βόλο, στο σπίτι του και κάποια στιγμή ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, όπως λέει στο MEGA.

«Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν πλέξιγκλας και έπεσε στο κενό».

Οι φωνές που ακούστηκαν, την έκαναν να καταλάβει πως κάτι πολύ κακό είχε συμβεί. Αρχικά, οι δύο φίλοι του 21χρονου φοιτητή δεν είχαν καταλάβει αυτό που συνέβη.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω. Τρία παιδιά ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκανε νεκρό».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος είναι σημαντικά. Τι έκαναν οι τρεις φίλοι στην ταράτσα και γιατί δέχτηκαν παρατήρηση από τον ένοικο της πολυκατοικίας; Τι τους έκανε να χάσουν το έλεγχο εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα; Γιατί προσπάθησαν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την ταράτσα;

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν σε αστυνομικούς, πως οι τρεις φίλοι εκτόξευαν κατά διαστήματα και αυγά σε περαστικούς, κάτι πάντως που μένει να διαπιστωθεί.

«Ήταν μαζί στο περιστατικό, καθόντουσαν τα παιδιά επάνω και έγινε αυτό που έγινε. Μπορεί να υπήρξε κι αυτό το περιστατικό, να έγινε (τα αυγά). Ξέρετε οι έφηβοι, πάνω στην εφηβεία τους κάνουν και κάποια ανοησία. Δυστυχώς, αυτή η ανοησία κόστισε τη ζωή σε ένα παιδί».

Το τελευταίο διάστημα, όπως λέει η μητέρα του 21χρονου, καταγράφονται στον Βόλο όλο και συχνότερα επιθέσεις με αυγά.

«Δεν είναι μόνο ο γιος μου ή κάποιο άλλο παιδί που το έκανε, είναι φαινόμενο. Μία μαγκιά; Μία μόδα; Τι να πω; Είναι ένα άσχημο πράγμα. Είναι κι άλλοι μέσα στον Βόλο που το κάνουν από ό,τι μου έχουν πει».

Όπως φαίνεται, κάτω από το σπασμένο τζάμι του φωταγωγού, υπήρχε το πρωί ένα αυγό, που ίσως είχαν μαζί τους οι τρεις νεαροί φίλοι.

«Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα να συνετίσει κάποια παιδιά. Να μην κάθονται σε ταράτσες, σε πράγματα, σε μέρη που είναι άκρως επικίνδυνα».

«Στον φωταγωγό έπεσε»

«Πετούσαν αυγά στον κόσμο. Φώναζε ο κόσμος. Δεν είναι πρώτη φορά. Ανεβαίνουν επάνω και πετάνε αυγά. Είχαμε κλειδώσει για να μην γίνει, γιατί τους πήραμε χαμπάρι. Πώς ανοίξανε, δεν ξέρω», είπε, μιλώντας στο MEGA, ο ένοικος της πολυκατοικίας που έκανε την παρατήρηση στους νεαρούς.

«Ακούσαμε τον κόσμο που φώναζε από κάτω, που πετούσαν τα αυγά στον κόσμο. Βγήκα εγώ σου λέω, γιατί έχω το αμάξι στη γωνία και μου το έχει κάνει τρεις φορές χάλια. Πήγα να ανέβω πάνω και τους βλέπω τους δύο και λέω ‘τι κάνετε εδώ, αφού δεν είστε από εδώ εσείς, ποιοι είστε;’. ‘Είμαστε με τον φίλο μας’. ‘Πετάτε αυγά’ λέω ‘στον κόσμο’. Εν τω μεταξύ εγώ πριν βγω έξω άκουσα έναν θόρυβο. Νόμιζα ήταν η πόρτα. Ακούστηκε ένα ‘μπουπ’. Εντάξει, δεν ήξερα εγώ, από τον ύπνο ήμουν. Ανεβαίνουν πάνω, πίνουν κάτι ενεργειακά ποτά, κάτι τέτοια, δεν θέλει πολύ, παλιά πολυκατοικία μπορεί να φύγει κανένα κάγκελο. Αυτό με ενδιέφερε εμένα πιο πολύ. Να μην γίνει η ζημιά που έγινε».

«Στον φωταγωγό έπεσε… Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα ‘μπουπ’ άκουσα μέχρι να βγω έξω και τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες. Και λέω ‘πού είναι ο γείτονάς σου εδώ; Τον θέλω’. Μου λέει ‘έφυγε’. Α ωραία έφυγε, ανεβαίνω πάνω δεν βλέπω κάτι. Κλείνω την πόρτα γιατί δεν έχουμε κλειδιά, κλείνω την πόρτα και πήγα στον πατέρα του μετά από κάτω και του λέω κάνε του μία παρατήρηση γιατί με έχει διαλύσει. Θα πληρώσει το αυτοκίνητο λέω τα πλυσίματα. Ρε φίλε, είναι 21 χρόνων δεν θα καθίσω να χτυπήσω ένα παιδί επειδή πέταξε πέντε αυγά. Να το συμμορφώσω θέλω», κατέληξε.

«Ήταν σαν αδέλφια»

Οι δύο νεαροί φίλοι του θύματος παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Όπως είπαν, έφυγαν πρώτοι από την ταράτσα και πίστευαν πως το ίδιο είχε κάνει και ο 21χρονος Ιάσονας.

«Να βλέπει τον φίλο του να είναι στο κενό; Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σκληρό, γιατί ήταν σαν αδέρφια. Όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρει η στιγμή. Ο γιος μου, ο γιος μου ο ίδιος, μου λέει ‘έχει πάθει κάτι το παιδί μαμά, προσπαθώ να βρω τον Ιάσονα και δεν μπορώ, δεν ανταποκρίνεται, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα’. Έχει πέσει το παιδί, κάπου πήγε να προφυλαχθεί, να κρυφτεί από τον ένοικο τον διπλανό και έγινε αυτό που έγινε», λέει η μητέρα του φίλου του.

Εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει επαρκής φωτισμός, οι τρεις φίλοι άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν από την ταράτσα. Ο άτυχος Ιάσονας ίσως να μην συνειδητοποίησε τον κίνδυνο.

Εντοπίστηκε νεκρός, όπως λέει η μητέρα του φίλου του, μισή ώρα μετά το μοιραίο βήμα που έμελλε να κόψει το νήμα της ζωής του.

«Ο σύζυγος ανέβηκε και εγώ καλούσα ασθενοφόρο, επί τόπου εκείνη την ώρα. Ο γιος μου βγήκε έξω να δει αν έχει πάρει το αμάξι του παιδιού, αν έφυγε, αν από εκεί που πάτησε κάπου τράπηκε σε φυγή, δεν ήξερε ο γιος μου πού οδηγεί ο φωταγωγός, δεν ξέρουν τα παιδιά. Νόμιζε ότι είχε φύγει, αλλά το παιδί ήταν εγκλωβισμένο εκεί. Είκοσι, τριάντα λεπτά τον έψαχνε δεν μπορούσε να τον βρει, στα τηλέφωνα και λέει ‘μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω’, ‘πού κάτω;’ λέω ‘παιδί μου, πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;’, ‘οχι’, μου λέει ‘στον φωταγωγό πρέπει να είναι’».

Οι φωνές από την πολυκατοικία ξεσήκωσαν όλη τη γειτονιά. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, ο 21χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

«Ο γείτονας δεν τους κυνήγησε, απλά τους εξέπληξε, θορυβωδώς, δηλαδή ήρθε μου βάρεσε εμένα τα κουδούνια δύο ή ώρα, έκανε μία φασαρία. Δεν ακούστηκε τίποτα, στο διπλανό άκουσε ο γείτονας, ο διπλανός άκουσε ένα θόρυβο, έναν γδούπο, εγώ δεν άκουσα κάτι», συνεχίζει η ίδια.

«Οι δύο έφυγαν από τη σκάλα και ο τρίτος πήγε να κρυφτεί στην ταράτσα του δώματος. Δεν πρόσεξε, πάτησε πάνω στο πλέξιγκλας του φωταγωγού, αυτό έσπασε κι έπεσε», λέει κάτοικος της περιοχής.

Αυτοψία από τους αστυνομικούς

Τη δική τους αυτοψία στην ταράτσα έκαναν το πρωί και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να φωτίσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τοι ρεπορτάζ, οι γονείς του θύματος παραμένουν συντετριμμένοι. Ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το δυστύχημα και έσπευσαν στο νοσοκομείο.

Πάτησε πάνω στο πλέξιγκλας μη γνωρίζοντας που θα τον βγάλει αυτό, τι είναι από κάτω… Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε εκείνη την ώρα», επισημαίνει η μητέρα του φίλου του 20χρονου φοιτητή και συνέχισε λέγοντας:

«Αθλητής, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, οι γονείς του διακεκριμένοι στον Βόλο, επιχειρηματίες, η μαμά του δικηγόρος, από καλή οικογένεια. Ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, πολύ καλό παιδί, όμορφο παιδί, ένα παιδάκι 21 χρόνων, καταλαβαίνετε. Με διακρίσεις με, με, με… Στις επιχειρήσεις του πατέρα του βοηθούσε. Προσπαθούμε να μιλάμε στα παιδιά μας κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς χτυπάει και τη δική μας πόρτα το κακό. Ας αναπαυθεί η ψυχή του.Όλοι να προσέχουν και οι γονείς να είμαστε πίσω από τα παιδιά όσο μπορούμε».

Ο θάνατος του 21χρονου Ιάσονα κρατά ανάστατη μία ολόκληρη πόλη, για όλα όσα πήγαν λάθος και έφεραν την τραγωδία.

Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι του θύματος παραμένουν απαρηγόρητοι και μία σειρά από μαρτυρίες συμπληρώσουν τα κενά που υπήρχαν για τις συνθήκες της τραγωδίας.