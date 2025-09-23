Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ σε ένδειξη συμπαράστασης μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του και πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, επισκέφθηκαν την Τρίτη (23/9) το Σάουθπορτ, σε μια έκφραση συμπαράστασης στην κοινότητα της βόρειας Αγγλίας, όπου τρία κορίτσια δολοφονήθηκαν πέρυσι, σε μία εκδήλωση για την Τέιλορ Σουίφτ.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Το σπάνιο στιγμιότυπο «στα παρασκήνια» πριν από το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Η επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια θερινών μαθημάτων τον περασμένο Ιούλιο σόκαρε το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολούθησαν ημέρες ταραχών σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου, και η Κέιτ είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες με γονείς θυμάτων, τα οποία ήταν ηλικίας 9, 7 και 6 ετών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, της δεύτερής τους, στην πόλη μέσα σε έναν χρόνο.

«Επιστροφή στο Σάουθπορτ σήμερα για να δούμε μια κοινότητα που ενώνει τις δυνάμεις της και θεραπεύεται στον απόηχο του τραγικού περιστατικού το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε το παλάτι του Κένσινγκτον σε ανάρτησή του στο Χ.

Σήμερα, το πριγκιπικό ζεύγος, που έχει τρία παιδιά, ξεναγήθηκε σε μια παιδική χαρά που φτιάχτηκε σε ένα σχολείο στη μνήμη δύο μαθητριών που σκοτώθηκαν και επίσης συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές για να ακούσει πώς διαχειρίζονται την τραγωδία και το πένθος.

Μετά την επίθεση, στην οποία επίσης 10 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, η παραπληροφόρηση εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει της οποίας ο δράστης ήταν ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ακολούθησαν στο Σάουθπορτ όπως και μια απόπειρα επίθεσης εναντίον του τεμένους της πόλης, ταραχές που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:56 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

