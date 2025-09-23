Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ: Προειδοποίησε τις χώρες ότι «θα καταστραφούν» λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών – Η αναφορά στην Ελλάδα

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η ομιλία του Αμερικανού προέδρου έχει ως στόχο να αναδείξει την «ανανέωση της αμερικανικής ισχύος», ενώ παράλληλα κατήγγειλε τη διάβρωση της παγκόσμιας τάξης από διεθνείς θεσμούς που, όπως υποστήριξε, περιορίζουν την ανεξαρτησία των κρατών.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ένα αστείο για τον τηλεοπτικό υποβολέα που δεν λειτουργεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν τον πειράζει να μιλάει χωρίς τηλεοπτικό υποβολέα, γιατί «έτσι μιλάς περισσότερο από την καρδιά σου».

Αστειεύτηκε λέγοντας ότι όποιος χειρίζεται τον τηλεοπτικό υποβολέα «έχει μεγάλο πρόβλημα».

Χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως την «πιο καυτή χώρα» μπροστά στον υπόλοιπο κόσμο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους εκπροσώπους χωρών από όλο τον κόσμο ότι οι ΗΠΑ είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο και δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να την πλησιάζει».

Προσέθεσε αργότερα ότι οι ΗΠΑ είναι «η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να κάνεις επιχειρήσεις» και ισχυρίστηκε ότι η οικονομία είναι τώρα «μεγαλύτερη και ακόμα καλύτερη» από ό,τι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, την οποία περιέγραψε ως «τη μεγαλύτερη… στην ιστορία του κόσμου».

Και ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «απολαμβάνουν και πάλι σεβασμό» όπως ποτέ άλλοτε.

Αυτού του είδους η εθνική αλαζονεία γενικά δεν είναι ευπρόσδεκτη σε διπλωματικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τραμπ υιοθέτησε την ίδια προσέγγιση στις πρόσφατες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίθεση στον Τζο Μπάιντεν

Τουλάχιστον δύο φορές στα πρώτα λεπτά της ομιλίας του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ επιτέθηκε στον προκάτοχό του, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον για μια σειρά επαναλαμβανόμενων «καταστροφών».

Δήλωσε ότι εξακολουθεί να λυπάται για την απώλεια της προσφοράς για την ανακαίνιση των Ηνωμένων Εθνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι η προσφορά του για την ανακαίνιση του συγκροτήματος των Ηνωμένων Εθνών απέτυχε.

«Πριν από πολλά χρόνια, ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας ακινήτων στη Νέα Υόρκη, γνωστός ως Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλα προσφορά για την ανακαίνιση και την ανακατασκευή αυτού του συγκροτήματος των Ηνωμένων Εθνών».

«Αλλά αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια άλλη κατεύθυνση, η οποία ήταν πολύ πιο δαπανηρή εκείνη την εποχή», είπε.

Ο Τραμπ σημείωσε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι έχασε ένα συμβόλαιο ανακαίνισης στα Ηνωμένα Έθνη στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Διερωτήθη ποιος είναι ο σκοπός του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέλαβε την ευθύνη για τον τερματισμό επτά πολέμων, αναφέροντας συγκρούσεις που εκτείνονται από το Πακιστάν και την Ινδία έως τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είναι κρίμα που έπρεπε να κάνω εγώ αυτά τα πράγματα αντί για τα Ηνωμένα Έθνη», είπε.

Αμφισβήτησε τον σκοπό των Ηνωμένων Εθνών

«Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών; Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστιο δυναμικό. Το έχω πει πάντα. Έχουν τεράστιο, τεράστιο δυναμικό. Αλλά δεν πλησιάζουν καν το να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό. Ως επί το πλείστον, τουλάχιστον για τώρα, το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να γράφουν μια πολύ σκληρή επιστολή και μετά να μην την ακολουθούν ποτέ. Είναι κενά λόγια και τα κενά λόγια δεν λύνουν τον πόλεμο».

Πρότεινε στις άλλες χώρες να ακολουθήσουν την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ένα δραματικά καλύτερο μέλλον είναι εφικτό. Αλλά για να το επιτύχουμε, πρέπει να απορρίψουμε τις αποτυχημένες προσεγγίσεις του παρελθόντος και να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες απειλές στην ιστορία».

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους επιβραβεύει τη Χαμάς

«Τώρα, σαν να θέλουν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της σύγκρουσης, ορισμένα μέλη αυτού του οργανισμού επιδιώκουν να αναγνωρίσουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη σειρά χωρών που πρόσφατα δήλωσαν την αναγνώριση αυτή. «Η ανταμοιβή θα ήταν υπερβολικά μεγάλη για τους τρομοκράτες της Χάμας για τις φρικαλεότητες τους. Αυτό θα ήταν μια ανταμοιβή για αυτές τις τρομερές φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Τραμπ πρότεινε μια εναλλακτική διπλωματική τακτική: «Αντί να υποκύψουν στις απαιτήσεις της Χαμάς, όσοι επιθυμούν την ειρήνη πρέπει να ενωθούν με ένα μήνυμα: Απελευθερώστε τους ομήρους τώρα, απλά απελευθερώστε τους ομήρους».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως τον πόλεμο στη Γάζα. Πρέπει να τον σταματήσουμε. … Πρέπει να διαπραγματευτούμε αμέσως. Πρέπει να διαπραγματευτούμε την ειρήνη. Πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους».

Αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει να «κερδίσει βραβεία», αλλά να σώσει ζωές

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην επιθυμία του να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι «όλοι» πιστεύουν ότι του αξίζει ένα τέτοιο βραβείο για τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

«Όλοι λένε ότι θα έπρεπε να λάβω το Νόμπελ Ειρήνης για κάθε ένα από αυτά τα επιτεύγματα», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη δήλωσή του ότι έθεσε τέλος σε πολλούς πολέμους. «Αλλά για μένα, το πραγματικό βραβείο θα είναι οι γιοι και οι κόρες που ζουν για να μεγαλώσουν με τις μητέρες και τους πατέρες τους, επειδή εκατομμύρια άνθρωποι δεν σκοτώνονται πλέον σε ατελείωτους και ένδοξους πολέμους».

«Αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να κερδίζω βραβεία, αλλά να σώζω ζωές», συνέχισε.

Σχετικά με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μετά την επιστροφή του στο αξίωμα, έστειλε στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν μια επιστολή στην οποία δεσμευόταν για «πλήρη συνεργασία» σε αντάλλαγμα για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Η απάντηση του καθεστώτος ήταν να συνεχίσει τις συνεχείς απειλές προς τους γείτονές του και τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και προς ορισμένες μεγάλες χώρες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση», ανέφερε στην ομιλία του.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους πρώην στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν «δεν είναι πλέον μαζί μας».

Και περιέγραψε την «Επιχείρηση Midnight Hammer», μια πρόσφατη επιχείρηση κατά την οποία αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας

«Αλλά, χωρίς δικαιολογία, ακόμη και οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ρωσικής ενέργειας και ρωσικών ενεργειακών προϊόντων», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον των ίδιων τους», πρόσθεσε.

Πάνω από τρία χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να εισάγουν ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν μια σειρά δασμών στη Ρωσία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι δασμοί, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είστε όλες συγκεντρωμένες εδώ αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να υιοθετήσουν ακριβώς τα ίδια μέτρα».

Ο Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες ότι «θα καταστραφούν» λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει τις μεταναστευτικές πολιτικές άλλων χωρών και κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών» από τους μετανάστες.

«Είναι καιρός να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τερματίσετε τώρα», δήλωσε ο Τραμπ στη Γενική Συνέλευση. «Είμαι πολύ καλός σε αυτά τα θέματα. Οι χώρες σας θα καταστραφούν».

Ο Τραμπ, ο οποίος έκανε αναφορά και στην Ελλάδα παρατηρώντας ότι 54% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί, στη Γερμανία 50% και στην Ελβετία 72%, εξήρε τις δικές του προσπάθειες για την ανάσχεση της μετανάστευσης, τις οποίες, όπως είπε, θα ήταν σοφό να υιοθετήσουν οι ξένοι ηγέτες.

Διαφορετικά, είπε, «οι χώρες σας καταστρέφονται».

Ανακοίνωσε διεθνή προσπάθεια για την επιβολή της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα μέσω συστήματος επαλήθευσης τεχνητής νοημοσύνης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί «μιας διεθνούς προσπάθειας για την επιβολή της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα» μέσω ενός συστήματος επαλήθευσης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύμβαση, η οποία απαγορεύει την ανάπτυξη, την παραγωγή και την απόκτηση βιολογικών όπλων, θα συναντηθεί με «κορυφαίους ηγέτες του κόσμου» και θα πρωτοπορήσει σε «ένα σύστημα επαλήθευσης που θα μπορούσε καθένας να εμπιστευθεί».

«Καθώς επιδιώκουμε να μειώσουμε την απειλή των επικίνδυνων όπλων σήμερα, καλώ επίσης κάθε έθνος να ενωθεί μαζί μας για να τερματίσουμε μια για πάντα την ανάπτυξη βιολογικών όπλων», δήλωσε ο Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πιέζοντας επίσης για «τη διακοπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων».

«Βλέπω όπλα που είναι τόσο ισχυρά που απλά δεν μπορούμε ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ, ο κόσμος θα μπορούσε κυριολεκτικά να φτάσει στο τέλος του», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν θα υπήρχαν Ηνωμένα Έθνη για να μιλάμε. Δεν θα υπήρχε τίποτα».

Χαρακτήρισε τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας ως «φάρσα»

«Παρεμπιπτόντως, θα απαλλαγούμε από τις ψευδώς ονομαζόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μια φάρσα», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πράσινη ενέργεια δεν λειτουργεί και είναι πολύ ακριβή, στοχεύοντας ιδιαίτερα την αιολική ενέργεια.

«Αν δεν απαλλαγείτε από αυτή την απάτη της πράσινης ενέργειας, η χώρα σας θα καταστραφεί», είπε. Επισήμανε ιδιαίτερα την Ευρώπη:

«Η Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, έχει πολύ δρόμο να διανύσει, με πολλές χώρες να βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής λόγω της ατζέντας για την πράσινη ενέργεια».

Η κλιματική αλλαγή είναι η «μεγαλύτερη απάτη» που έχει διαπραχθεί ποτέ

«Αυτή η κλιματική αλλαγή είναι, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο», σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Τέρμα η υπερθέρμανση του πλανήτη, τέρμα η ψύξη του πλανήτη. Όλες αυτές οι προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών και πολλών άλλων, συχνά για λάθος λόγους, ήταν λανθασμένες. Έγιναν από ηλίθιους ανθρώπους που κόστισαν την περιουσία των χωρών τους και δεν έδωσαν σε αυτές τις χώρες καμία ευκαιρία για επιτυχία. Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την πράσινη απάτη, η χώρα σας θα αποτύχει», είπε.