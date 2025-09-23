Στάθης Μαντζώρος: «Μιλάω με την σύζυγό του για να…» – Όσα αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον ηθοποιό

Enikos Newsroom

lifestyle

Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis

Μία δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του περνά ο ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, ο αγαπημένος καφετζής από τη σειρά “Σασμός”. Ο ηθοποιός υπέστη βαρύ εγκεφαλικό και οι γιατροί προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Όπως είπε πρόσφατα ο πατέρας του, άνοιξε τα μάτια του, αντιλαμβάνεται τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει.

Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια του ηθοποιού απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας στήριξη από το κοινό και τους συναδέλφους του, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της θεραπείας του και της αποκατάστασής του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ανέφερε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την σύζυγο του Στάθη Μαντζώρου.

«Μιλάω με τη σύζυγο του Στάθη αυτή την περίοδο. Ο καλλιτεχνικός κύκλος είναι μια μικρή οικογένεια που έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, μιλάω με την Αντωνία για να δούμε πως θα ξαναγράψουμε τον Στάθη στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο. Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι ηθοποιοί. Εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεισφέρουμε στην οικογένεια γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, δεν γίνεται να είσαι αδιάφορος», είπε ο κ. Μπιμπίλας.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι συστάσεις για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Έξυπνες συμβουλές από ειδικούς για εξοικονόμηση έως και 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε θα γίνει η πληρωμή του Σεπτεμβρίου και τι πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

iPad: Πώς να το απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα
περισσότερα
18:04 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άλλο μοναξιά κι άλλο μοναχικότητα» – Το νέο βίντεο στο TikTok

Νέο βίντεο ανέβασε στο TikTok ο Γιώργος Μαζωνάκης εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογ...
03:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Ρέμος για Υβόννη Μπόσνιακ: «Μακάρι να είμαστε μαζί μέχρι τα γεράματα»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπ...
02:54 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γενέθλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία αγκαλιά με τους γιους της και το μήνυμά της – «Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσ...
02:03 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Δήμητρα Νικητέα: «Αν θέλει κάποιος να με εκμεταλλευτεί, έχει το δικαίωμα να το κάνει»

Η Δήμητρα Νικητέα μίλησε στην κάμερα του «Πρωίαν σε Είδον» για την ευαλωτότητά της και τις φοβ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος