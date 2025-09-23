Στάθης Μαντζώρος: «Μιλάω με την σύζυγό του για να…» – Όσα αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον ηθοποιό

Μία δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του περνά ο ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, ο αγαπημένος καφετζής από τη σειρά “Σασμός”. Ο ηθοποιός υπέστη βαρύ εγκεφαλικό και οι γιατροί προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Όπως είπε πρόσφατα ο πατέρας του, άνοιξε τα μάτια του, αντιλαμβάνεται τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει.

Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια του ηθοποιού απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας στήριξη από το κοινό και τους συναδέλφους του, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της θεραπείας του και της αποκατάστασής του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ανέφερε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την σύζυγο του Στάθη Μαντζώρου.

«Μιλάω με τη σύζυγο του Στάθη αυτή την περίοδο. Ο καλλιτεχνικός κύκλος είναι μια μικρή οικογένεια που έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, μιλάω με την Αντωνία για να δούμε πως θα ξαναγράψουμε τον Στάθη στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο. Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι ηθοποιοί. Εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεισφέρουμε στην οικογένεια γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, δεν γίνεται να είσαι αδιάφορος», είπε ο κ. Μπιμπίλας.

Δείτε το βίντεο: