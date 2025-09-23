Νέα Μανωλάδα: Συναγερμός για πιθανά κρούσματα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους κτηνοτρόφους στη Νέα Μανωλάδα της Ηλείας καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, εμφανίζονται συμπτώματα σε αιγοπρόβατα που παραπέμπουν σε αυτά της ευλογιάς.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον 120 ζωντανά φέρονται να έχουν τα συμπτώματα της ευλογιάς, ωστόσο αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων.

Ήδη οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα και από τη Διεύθυνση της Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης και σε άλλα κοπάδια.