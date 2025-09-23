Φλωρίδης για Τέμπη: Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία

Στην υπόθεση της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του, αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε ομιλία που απηύθυνε στο συνέδριο «Δικαιοσύνη. Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία», ενώ αναφέρθηκε σε «απόψεις», που ζητούν από την κυβέρνηση «να κάνει νεύμα στη Δικαιοσύνη», προκειμένου να επιτραπεί η εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

«Καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό», είπε ο κ. Φλωρίδης και συμπλήρωσε, ότι αυτό θα «αμφισβητούσε την ανεξαρτησία των θεσμών».

Νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Φλωρίδης στάθηκε στις μεταρρυθμίσεις του Νέου Δικαστικού Χάρτη που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται.

Συγκεκριμένα, ως πρώτο βήμα, ο κ. Φλωρίδης περιέγραψε την ενοποίηση του Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας. «Πάνω στο Δικαστικό Χάρτη έχει πατήσει η νέα Πολιτική Δικονομία, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται αρχές του 2026», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

«Αναμένονται μεγάλες αλλαγές», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης, όπως στο Κληρονομικό Δίκαιο ως το τέλος του χρόνου, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ψηφιστεί στη Βουλή ο Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός είπε κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο ότι «το 56% των ερωτηθέντων σε έρευνα έδειξε ότι θεωρούν πως η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βερβεσός έθεσε τρεις κατευθύνσεις: Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από την εκτελεστική εξουσία, αλλά από ειδικό εκλεκτορικό σώμα. Οι δικαστικοί λειτουργοί να μη διορίζονται απευθείας μετά την αφυπηρέτησή τους σε δημόσια θέση. Οι εκπρόσωποι του Νομικού Σώματος να συμμετέχουν στα ανώτερα δικαστικά συμβούλια.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, διοργάνωσαν το Συμβούλιο Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, η Εισαγγελία Αθηνών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και ο ΣΔΕΕ (Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας).