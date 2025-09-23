Αττική: Χειρόφρενο τραβούν ξανά την 1η Οκτωβρίου τα ταξί

“Χειρόφρενο” τραβά ξανά την 1η Οκτωβρίου το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) λόγω της συμμετοχής του κλάδου στη γενική μεγάλη απεργία, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο  πρόεδρος, Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στα Παραπολιτικά.

«1 η Οκτωβρίου γίνεται μια γενική μεγάλη απεργία που θα συμμετέχει οπωσδήποτε ο κλάδος. Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον ο ξεσηκωμός του ‘11 να ξαναγίνει, και εμείς οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως παίξαμε και τότε» τόνισε.

«Διαψεύδω τον κ. Κυρανάκη διότι παραποιεί τον νόμο με ΚΥΑ τον 4530, δεν αναφέρεται στον 4530 και αναφέρεται σε άλλους νόμους πριν το 2014. Κάνει μια ΚΥΑ αντισυνταγματική που υπερβαίνει τον νόμο και αλλοιώνει το νόμο προς όφελος των ΙΧ, μαζί με την κα Κεφαλογιάννη, που τους καταργούν τον έλεγχο και τους ρίχνουν τις ποινές σε εξευτελιστικές ποινές. Λέει ο νόμος ότι εσύ ο ιδιώτης που θα κάνεις μια παρανομία και θα πληρώσεις μόνο 350€ και βγάζεις του κόσμου τα λεφτά χωρίς να τα δηλώνεις, θα παίρνεις τις πινακίδες αμέσως ενώ το ταξί για μια ίδια παράβαση μπορεί να το κρατήσουν και 2 και 6 μήνες και δεν παίρνει πίσω τις πινακίδες με τίποτα. Αυτοί με ΚΥΑ καταργούν τον νόμο» συμπλήρωσε.

 

