Δούρου για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Άλλο ένα «επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… αυτοπεποίθηση

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Ρένα Δούρου

«Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, “ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς”, φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας  στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης» τονίζει η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Η ίδια προσθέτει: «Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει τον ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία. Στη ΓΣ του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, επιλέγει την περιθωριοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη (για τη Γάζα, για το ΔΠΔ, για το κράτος της Παλαιστίνης) με ΗΠΑ και Ισραήλ, μετέχει χωρίς φωνή για την προστασία του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, των εθνικών συμφερόντων. Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο Πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Άλλο ένα “επίτευγμα” της εξωτερικής πολιτικής με… “αυτοπεποίθηση” όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:52 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν: Νέα πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ για την Κύπρο – Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε από το Βήμα του ΟΗΕ, την προκλητική ρητορική περί ύπαρξης δύ...
19:23 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Επανέλαβαν την προσήλωση στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδ...
19:17 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Η ΝΔ μειώνει τους φόρους των πλουσίων – Το κράτος χάνει δισεκατομμύρια»

«Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει τρόπους για να μειώνει συστηματικά τους φόρου...
19:07 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναίκες στις Μεταφορές και τον Τουρισμό

Υψηλού επιπέδου εκδήλωση της Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στις γυναί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος