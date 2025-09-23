Γιώργος Μαζωνάκης: «Άλλο μοναξιά κι άλλο μοναχικότητα» – Το νέο βίντεο στο TikTok

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης

Νέο βίντεο ανέβασε στο TikTok ο Γιώργος Μαζωνάκης εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του και λίγο μετά την περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο».

Ο τραγουδιστής για ακόμη μία φορά ανέβασε βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού του, όπου βρίσκεται μαζί με έναν μουσικό. Πριν αρχίσει να τραγουδάει το κομμάτι «Ανήκω σε εμένα» ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Άλλο μοναξιά κι άλλο μοναχικότητα».

Πριν από μερικές μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο.

Δείτε το βίντεο:

@georgemazonakisoriginal 03. Ανήκω σε μένα “Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα” #Mazw #Anikosemena #Melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

17:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

