Γιώργος Μαζωνάκης: «Λύγισε» η αδελφή του μπροστά στην κάμερα – «Μόνο το καλό του ήταν ο σκοπός μας»

«Λύγισε» η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μιλώντας για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι δεν αισθάνεται καλά που έχουν βγει όλα αυτά προς τα έξω και ότι θέλουν μόνο το καλό του γνωστού τραγουδιστή.

«Δεν είμαστε καλά. Έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς. Δεν θέλω να δώσω περαιτέρω έκταση. Κακώς έχουν βγει προς τα έξω όλες οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Όλη την οικογένεια τη στενοχωρεί αυτό που συνέβη» ανέφερε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος. Μόνο αυτό. Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται και έγινε σούσουρο. Μόνο το καλό του Γιώργου ήταν ο σκοπός μας. Δεν πειράζει τι λέει ο κόσμος» συνέχισε.

«Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο. Δεν μπορούμε να κακολογήσουμε τον αδελφό μου. Ο κόσμος τον αγαπάει, τι πιο όμορφο; Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του. Μου λείπει η επαφή μαζί του, όσο δεν πάει» κατέληξε η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή.