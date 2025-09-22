Μαρία Μπεκατώρου: Ο κόσμος μου έστελνε εικόνες για να καταφέρω να κάνω παιδί, αυτό κάποια στιγμή με πίεσε

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Μαρία Μπεκατώρου
Φωτογραφία: mariampekatwrou/ Instagram

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία ήταν προσκεκλημένη της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, λίγο πριν κάνει πρεμιέρα το τηλεπαιχνίδι «The Chase».

Η Μαρία Μπεκατώρου είπε ότι αν άλλαζε κάτι γυρνώντας τον χρόνο πίσω, είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινώνησε την επιθυμία της να κάνει παιδιά.

«Δεν έχω μετανιώσει που έχω μοιραστεί προσωπικά πράγματα με τον κόσμο. Για το μόνο που έχω – όχι μετανιώσει – αλλά ίσως το έκανα με λίγο διαφορετικό και λίγο πιο κομψό τρόπο, αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, είναι η προσπάθειά μου να κάνω παιδί. Γιατί τελικά, αυτό με πίεσε και μένα περισσότερο» τόνισε χαρακτηριστικά η Μαρία Μπεκατώρου και πρόσθεσε:

«Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, έχει αγάπη, του το έδωσα και έχω περάσει φάσεις στη ζωή μου να μου στέλνουν εικόνες που προσεύχονται για να κάνω παιδί. Ακόμη και τώρα δέχομαι τέτοια μηνύματα. Είναι μαγικό, είναι συγκινητικό, αλλά κάποια στιγμή με πίεσε. Τώρα πια που είναι κάτι που έχω συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό και είναι κάτι που ούτε με προβληματίζει, ούτε με θυμώνει, ούτε με θλίβει το γεγονός ότι δεν έχω παιδί – τα πέρασα αυτά τα στάδια – τώρα λοιπόν που το έχω περάσει και έρχονται και μου λένε με τόσο γλυκό τρόπο, “είμαστε εδώ” και είναι πρόθυμοι να μου πουν ποιοι τους βοήθησαν, τους λέω με το χέρι στην καρδιά ότι έχει κλείσει για μένα αυτό το κεφάλαιο.

Το ξεκαθαρίζω μέχρι και τώρα. Είμαστε ένα με τον κόσμο. Εκείνη την περίοδο με πίεσε. Τώρα είναι μαγικό… Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Το έχω συνειδητοποιήσει, το έχω βγάλει τελείως από το μυαλό μου. Επειδή το έχω συζητήσει και με άλλες γυναίκες, και αυτό περνάει κάποια στιγμή από την επιθυμία στην εμμονή. Εκεί είναι πολύ λεπτή η ισορροπία στο να τρελαθείς λιγάκι».

Δείτε το βίντεο του MEGA:

