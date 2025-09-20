Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις…» – Η απάντησή του από την παραλία

Με μία ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να δώσει το δικό του στίγμα για το πώς επιλέγει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που αφορούν προσωπικές και οικογενειακές του υποθέσεις, εμφανίστηκε πιο αυθόρμητος από ποτέ μέσα από το Instagram.

Στο βίντεο που ανέβασε στα stories του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δείχνει να απολαμβάνει τη θάλασσα και καλεί τους διαδικτυακούς του φίλους να κάνουν το ίδιο.

«Εγώ λέω να ‘ρθείτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες. Hello! Καλό ΣΚ παιδιά», ήταν το μήνυμά του, με φόντο μία ηλιόλουστη παραλία.

Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από μία σειρά αποκαλύψεων που αφορούν τις τεταμένες σχέσεις του με την οικογένειά του, αλλά και την πρόσφατη απώλεια του αγαπημένου του σκύλου, γεγονός που τον συγκλόνισε.

Παράλληλα, η μητέρα του τραγουδιστή πέρασε σοβαρή περιπέτεια υγείας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον αναρρώνει.