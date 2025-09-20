Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε την αδελφή του λίγες ώρες μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο – Το σημείωμα του δράστη στους γείτονες

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι γείτονες μετά την άγρια δολοφονία της 59χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδελφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να σκότωσε την αδελφή του, καθώς τύλιξε μία σακούλα γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έσφιξε, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival, το αποτρόπαιο έγκλημα έλαβε χώρα στο χολ του διαμερίσματος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να επαναφέρουν την 59χρονη, όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο δράστης κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου, όπου κρατείται μέχρι και αυτή την ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει τους λόγους που τον οδήγησαν στο έγκλημα.

Η νοσηλεία της 59χρονης και το σημείωμα του δράστη

Οι γείτονες των δύο αδελφιών αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, παρά μόνο στις 12 το μεσημέρι άκουσαν μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 59χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες 12 ημέρες σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και σήμερα το πρωί πήρε εξιτήριο.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με θερμά λόγια για την αδελφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Στο διαμέρισμα έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας, που συνέλεξαν στοιχεία σε μία προσπάθεια να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η δολοφονία.