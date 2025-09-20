Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και κάλεσε την Άμεση Δράση

Άγρια δολοφονία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) τη Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 59χρονη γυναίκα και δράστη τον 49χρονο αδελφό της.

Ο αδελφός φέρεται να δολοφόνησε την 65χρονη μέσα σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, ο δράστης φέρεται να πήρε μια σακούλα, την οποία πέρασε στο κεφάλι της αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Στη συνέχεια, κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας για το έγκλημα.

Στο διαμέρισμα έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη. Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.