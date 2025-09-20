Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και κάλεσε την Άμεση Δράση

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Άγρια δολοφονία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) τη Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 59χρονη γυναίκα και δράστη τον 49χρονο αδελφό της.

Ο αδελφός φέρεται να δολοφόνησε την 65χρονη μέσα σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, ο δράστης φέρεται να πήρε μια σακούλα, την οποία πέρασε στο κεφάλι της αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Στη συνέχεια, κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας για το έγκλημα.

Στο διαμέρισμα έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη. Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο υπαινιγμός του Πρίγκιπα Harry για τις «δύσκολες» αδερφικές σχέσεις – Τι μπορεί να προκαλεί την αποξένωση στα αδέρφια

Γιατί όσοι πίνουν μπίρα και όσοι είχαν πρόσφατα ερωτική επαφή είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια – Τι αποκαλύπτουν οι επ...

Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της ΓΣ του ΟΗΕ – Οι παρεμβάσεις και οι συναντήσεις που θα πραγ...

ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την 1η Οκτωβρίου

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε 10 δευτερόλεπτα;

Πώς οι επιχειρηματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Instagram SEO για να αποκτήσουν ορατότητα στην Google
περισσότερα
18:08 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ρέθυμνο: Βίντεο από άγρια συμπλοκή τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, ό...
17:25 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 40 ετών το δέντρο που ξεριζώθηκε, στο ΝΙΜΤΣ η γυναίκα που τραυματίστηκε – Βίντεο με τις στιγμές λίγα λεπτά μετά το συμβάν

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στο κέντρο της Αθήν...
15:57 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Χάρισε την ζωή με τον θάνατό του 70χρονος – Η απόφαση της οικογένειας για δωρεά οργάνων

Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια ενός 70χρονου ασθενή, ο οποίος νοσηλευόταν Μονάδα Εντατικής ...
15:25 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Σχολάρι – Τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε υπόγει...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος