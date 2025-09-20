Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: «Ποτέ δεν παντρεύτηκα διάσημο» – Τι είπε για τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον γιο τους και τη νέα της ζωή

Για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα, μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα, μέχρι την απώλεια και την απομόνωση.

«Δε δίνω συνεντεύξεις γιατί δε μου αρέσει το κουτσομπολιό. Αφού δε μπορούσα να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν είχα και λόγο να δώσω κάποια συνέντευξη. Δε με αφορά η ιστορία των άλλων, μόνο η δική μου ιστορία και ζωή με αφορά. Τώρα αν έχω εμπλακεί σε ένα κουτσομπολιό, είναι ένας λόγος παραπάνω για να μη μιλήσω», είπε αρχικά.

Η ίδια μίλησε και για την περίοδο του χωρισμού της, χαρακτηρίζοντάς την ως τραυματική, αν και ένιωσε σεβασμό από τον κόσμο και τους δημοσιογράφους.

«Ήταν πολύ τραυματικό, όμως μέσα σε όλο αυτό έχω να πω ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος με σεβάστηκε πάρα πολύ, και οι δημοσιογράφοι με έναν τρόπο με σεβάστηκαν. Δε θέλω να σχολιάσω κάτι. Δε με αφορά», υπογράμμισε.

Αίσθηση προκάλεσε το σχόλιό της στα social media για τον Ντέμη Νικολαΐδη, μετά τον θάνατο της συντρόφου του.

Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη δεν δίστασε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, εξηγώντας τη θέση της.

«Θέλω να ζητήσω καταρχήν συγγνώμη από τον Ντέμη Νικολαϊδη γιατί δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τον Ντέμη τον αγαπώ γιατί είναι μια τεράστια Αεκτζήδικη φυσιογνωμία κι εγώ είμαι δηλωμένη Αεκτζού. Το σχόλιό μου δεν είχε να κάνει καθόλου με τον Ντέμη αλλά με έναν άντρα που στάθηκε στη σύντροφό του στα δύσκολα… Αυτό είναι το ζητούμενο, στα δύσκολα να είμαστε κοντά στον σύντροφό μας», σημείωσε.

Για τον γιο της και τη σχέση με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Αναφερόμενη στον γιο που απέκτησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μίλησε με αγάπη αλλά και ξεκάθαρη στάση για το πώς διαχειρίζονται τη συνύπαρξή τους ως γονείς.

«Υπάρχει πολλή μεγάλη αγάπη με τον γιο μου. Όταν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή ενός παιδιού, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να δίνουν απαντήσεις στα παιδιά. Ο Μιχάλης έχει πάρει όλες τις απαντήσεις και είναι πολύ οκ με τις απαντήσεις που έχει πάρει. Οι σχέσεις είναι πολύ ομαλές, δεν έχουμε προβλήματα, όλα κυλούν πολύ όμορφα και ομαλά. Έχει τον μπαμπά του, έχει τη μαμά του και είναι ένα τρισευτυχισμένο παιδάκι. Δυο άνθρωποι που έχουν ένα παιδί, δεν έχουν περιθώριο να μην τα βρίσκουν. Δε θα έβαζα ποτέ τον εαυτό μου πάνω από το παιδί μου… Το παιδί ξέρει τι γονείς έχει, ξέρει πως να αντιμετωπίζει τα πράγματα και ξέρει πως να αντιμετωπίζει και τους άλλους», είπε.

«Το κεφάλαιο της οικογένειας έχει κλείσει»

Η ίδια παραδέχεται πως δεν ήθελε ποτέ να κάνει βιολογικό παιδί και πως η οικογένεια δεν είναι κάτι που σκοπεύει να επαναλάβει: «Το κεφάλαιο της οικογένειας με την έννοια του να κάνω παιδιά κτλ, έχει κλείσει. Καταρχήν εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδί, ήθελα πάντα να υιοθετήσω. Κάναμε το παιδί μας, μια χαρά μας βγήκε που το κάναμε. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στο να βρω τον άνθρωπό μου… Εγώ δεν απασχολώ τα Μέσα, αυτό είναι το μπέρδεμα. Μόνο εγώ δεν απασχολώ, εγώ δεν έχω απασχολήσει κανέναν για κάτι στη ζωή μου…».

Παρά τις δυσκολίες, όπως λέει, έχει επιλέξει να εξελίσσεται μέσα από αυτές: «Αν η πληγή δεν κλείνει, μαθαίνεις να ζεις με αυτή… Σημασία έχει ο τρόπος που το διαχειρίζεσαι και πως βγαίνεις από την κάθε δυσκολία. Εγώ έχω επιλέξει να βγω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να τη ζω τη ζωή μου, δε μπορώ να ζήσω μια αποστειρωμένη ζωή γιατί συνέβη κάτι που με έβγαλε εκτός, είμαι άνθρωπος του συναισθήματος…»

Όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε ξανά σχέση με διάσημο πρόσωπο ή θα ξαναπαντρευόταν, η απάντησή της ήταν σαφής: «Πότε παντρεύτηκα εγώ διάσημο άντρα; Δεν ήταν διάσημος ο Βασίλης όταν παντρευτήκαμε. Με τους ανθρώπους είμαι μαζί γι’ αυτό που είναι, όχι γι’ αυτό που έχουν».

Η μοναξιά και η συνάντηση με την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη αποκάλυψε πως πέρασε μια περίοδο έντονης απομόνωσης, που όμως της άνοιξε νέους δρόμους: «Πέρασα μια πολύ μεγάλη φάση απομόνωσης. Ήμουν τυχερή γιατί έχω έναν πολύ κλειστό κύκλο ανθρώπων, υπάρχουν άνθρωποι που εξαφανίστηκαν από τη ζωή μου από τη μια μέρα στην άλλη, τότε πέρασα φοβερές μοναξιές, μέσα σε αυτές τις μοναξιές εμφανίστηκε στη ζωή μου η Ευανθία Ρεμπούτσικα».