Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Στην αρχή τον πατερούλη μου δεν τον αφήναν να τραγουδήσει, του έλεγαν ότι γκαρίζει»

Enikos Newsroom

Σε συνέντευξή του στην Έρη Βαρδάκη και την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για τον σπουδαίο πατέρα του, τον θρυλικό ερμηνευτή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με αφορμή τις αφιερωματικές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Το βιβλίο-φόρος τιμής της κόρης του στον «σερ» του ελληνικού τραγουδιού

«Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου. Όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι, ας ήταν ξενυχτισμένος από τις πολλές υποχρεώσεις που είχε. Οι αγαπημένες μας στιγμές ήταν τέσσερις-πέντε το πρωί που γύρναγα, όταν μέναμε μαζί, έπαιρνε το μπουζούκι του και τραγουδούσαμε», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο περήφανος που κουβαλάω το όνομά του».

Θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε στην αρχή της πορείας του ο πατέρας του, αλλά και το πόσο αγαπήθηκε τελικά από το κοινό.

«Στην αρχή τον πατερούλη μου δεν τον αφήναν να τραγουδήσει, του έλεγαν ότι γκαρίζει. Έπαιζε μπουζούκι και έδινε τα τραγούδια του σε άλλους τραγουδιστές. Ήταν ένας εξαιρετικός συνθέτης με πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Κι όπως είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης ότι ο τραγουδιστής Μπιθικώτσης επισκίασε τον συνθέτη Μπιθικώτση», είπε.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το ξεκίνημα του Μπιθικώτση στη δισκογραφία έγινε το 1950, με ένα τραγούδι σε δική του σύνθεση: «Το 1950 βάζει για πρώτη φορά τη φωνή του στη δισκογραφία, σε δική του σύνθεση “Γεννήθηκες για την καταστροφή”».

Ο γιος του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή μίλησε ακόμη και για την περίοδο της θλίψης που βίωσε ο πατέρας του μετά τον χαμό του Τσιτσάνη.

«Ο πατέρας μου μετά τον θάνατο του Τσιτσάνη πέρασε κατάθλιψη. Ο Μάνος Χατζιδάκις κατάφερε να τον βγάλει από το σπίτι», ανέφερε.

