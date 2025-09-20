Ελίνα Τζένγκο: «Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου, θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο Παγκόσμιο»

Αποφασισμένη να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο σκληρά, ώστε να κερδίσει το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δήλωσε η Ελίνα Τζένγκο, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έριξε την πρώτη της βολή στα 62,72 μέτρα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μεταλλίων στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

«Δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει έτσι από τα χέρια μου. Ο τελικός έληξε με μέτρα που εγώ μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω», είπε η Ελίνα Τζένγκο στις πρώτες δηλώσεις της μετά τον τελικό.

«Μπήκα με καρδιά, έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη. Θυμωμένη είμαι, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να μπω», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της: