Ελίνα Τζένγκο: «Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου, θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο Παγκόσμιο»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ελίνα Τζένγκο: «Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου, θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο Παγκόσμιο»

Αποφασισμένη να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο σκληρά, ώστε να κερδίσει το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δήλωσε η Ελίνα Τζένγκο, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έριξε την πρώτη της βολή στα 62,72 μέτρα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μεταλλίων στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

«Δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει έτσι από τα χέρια μου. Ο τελικός έληξε με μέτρα που εγώ μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω», είπε η Ελίνα Τζένγκο στις πρώτες δηλώσεις της μετά τον τελικό.

«Μπήκα με καρδιά, έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη. Θυμωμένη είμαι, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να μπω», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο υπαινιγμός του Πρίγκιπα Harry για τις «δύσκολες» αδερφικές σχέσεις – Τι μπορεί να προκαλεί την αποξένωση στα αδέρφια

Γιατί όσοι πίνουν μπίρα και όσοι είχαν πρόσφατα ερωτική επαφή είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια – Τι αποκαλύπτουν οι επ...

Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της ΓΣ του ΟΗΕ – Οι παρεμβάσεις και οι συναντήσεις που θα πραγ...

ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την 1η Οκτωβρίου

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε 10 δευτερόλεπτα;

Πώς οι επιχειρηματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Instagram SEO για να αποκτήσουν ορατότητα στην Google
περισσότερα
17:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ντρισμπιώτη: «Θέλω να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ – Δεν θα με χάσετε έτσι εύκολα»

Ικανοποιημένη για την επίδοσή της εμφανίστηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η οποία κατέλαβε την 16η...
16:04 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ελίνα Τζένγκο: Στην 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Δείτε βίντεο με τις προσπάθειές της

Μεγάλη μάχη έδωσε η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ...
15:07 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Στο τοπ-100 των ακριβότερων συλλόγων σε ολόκληρο τον κόσμο

Ο Ολυμπιακός με εκτιμώμενη αξία 111,90 εκατομμύρια ευρώ είναι ο 100ος πιο ακριβός σύλλογος στο...
10:05 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: 16η η Ντρισμπιώτη στα 20 χλμ. βάδην – Νικήτρια κάνοντας… double-double η Μαρία Πέρεθ

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην 16η θέση στα 20 χιλιόμετρα βάδην γυναικών σε 1 ώρα 29.47...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος