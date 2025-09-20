Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 40 ετών το δέντρο που ξεριζώθηκε, στο ΝΙΜΤΣ η γυναίκα που τραυματίστηκε – Βίντεο με τις στιγμές λίγα λεπτά μετά το συμβάν

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και κατέπεσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στην περιοχή του Μοναστηρακίου.

Από την πτώση τραυματίστηκαν δύο πολίτες, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, όπου και παραμένει για νοσηλεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βρισκόταν στο σημείο μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία ευτυχώς δεν έπαθαν το παραμικρό. Ο άνδρας φέρει ελαφρύτερα τραύματα, κυρίως εκδορές στην πλάτη, και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, τα οποία προχώρησαν στην απομάκρυνση του δέντρου και στον καθαρισμό της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το συμβάν αποδίδεται σε έντονους ανέμους και ριπές υψηλής ταχύτητας που έπληξαν την πρωτεύουσα το μεσημέρι του Σαββάτου. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι σημειώθηκαν αντίστοιχα περιστατικά και σε άλλες περιοχές της πόλης, όπως στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Στη Θεοτοκοπούλου, η πτώση δέντρου προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών, ενώ εντείνεται η συζήτηση γύρω από την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και της συντήρησης του αστικού πρασίνου στην πόλη.

Σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις στα δέντρα του Δήμου Αθηναίων από τους ισχυρούς ανέμους, η Διεύθυνση Πρασίνου μεταξύ άλλων σημειώνει ότι το δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης ήταν ηλικίας 40 ετών, ωστόσο «στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών». «Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο», όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, «είχε προηγηθεί βανδαλισμός -καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Πτώση δέντρου μουριάς, 30 ετών περίπου στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός -καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

Ιωάννης Γεωργουσάκης, Γεωπόνος

Δείτε βίντεο από τα πρώτα λεπτά μετά την πτώση του δέντρου