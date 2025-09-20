Nα με λες μαμά: Γνωρίστε τους χαρακτήρες της σειράς

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο.

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός

Η Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου) έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Γνωρίστε τους χαρακτήρες της σειράς

Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου):

Η Ξένια ζει και εργάζεται στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού, έχοντας μεγαλώσει στην Αθήνα. Στα 5 της χρόνια η μητέρα της την άφησε σε ίδρυμα και από εκεί την υιοθέτησε μία επιφανής οικογένεια φαρμακοβιομηχάνων, η οικογένεια Στασινού.

Η Ξένια μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον, χωρίς να της λείψει ποτέ τίποτα, αλλά πολύ σύντομα αρχίζει να νιώθει πως δεν επικοινωνεί ουσιαστικά ούτε με τη θετή μητέρα της ούτε με τις δύο μικρότερες αδερφές της.

Εκείνες πιο σκληρές και ορθολογίστριες, ενώ η Ξένια μια ευαίσθητη ψυχή που αγαπούσε να διαβάζει ποίηση, να συντρέχει ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια και να μελετάει για τα πουλιά, που ήταν πάντα η μεγάλη της αγάπη. Κάπου εκεί γύρω στα 15 της, λίγο μετά τον θάνατο του θετού της πατέρα, πήρε γενναίες αποφάσεις για τη ζωή της, με βασικότερες ότι θέλει να ασχοληθεί με την ορνιθολογία και να ζήσει μόνη της. Η δημιουργία της οικογένειας δεν ήταν ποτέ στα όνειρά της.

Όταν όμως η ζωή φέρει στον δρόμο της τη μικρή Ιωάννα, όλα τα δεδομένα της θα ανατραπούν. Ένας άνθρωπος που δε θέλησε ποτέ τη δέσμευση, παίρνει υπό την προστασία του ένα παιδί για να το σώσει. Οι συνέπειες θα είναι πολλές, αλλά αβέβαιο αν θα καταφέρει να τις αποφύγει.

Ιωάννα Χαλκιά (Ναυσικά Κοκοτά):

Η Ιωάννα είναι ένα ιδιαίτερα ευφυές και ώριμο παιδί, που ζει στο χωριό Θεολόγος, κοντά στον υγροβιότοπο. Ο πατέρας της εγκατέλειψε τη μητέρα της, Χρύσα, όταν έμαθε πως εκείνη ήταν έγκυος κι έτσι η Ιωάννα δεν τον γνώρισε ποτέ. Μεγάλωσε με τη μητέρα της αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες, ενώ τα τελευταία χρόνια μένουν στο σπίτι του συντρόφου της Χρύσας, Τόλη.

Η μικρή μεγαλώνει σε ένα άκρως κακοποιητικό περιβάλλον, τόσο λεκτικά όσο και σωματικά. Ακόμα όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Ιωάννα αποζητά συνεχώς τη χαρά και την αγκαλιά της μάνας της.

Τις περισσότερες φορές όμως χωρίς ανταπόκριση κι έτσι καταφεύγει στον κόσμο που εκείνη έχει φτιάξει για να μπορεί να αντέχει∙ στο μικρό της χάμστερ, στο σημειωματάριό της, αλλά και στα πουλιά, στα οποία έχει κι αυτή μεγάλη αγάπη.

Η γνωριμία της με την Ξένια θα της αλλάξει μια για πάντα τη ζωή, αφού στο πρόσωπό της θα βρει τη μαμά που ήθελε να έχει. Ο νόμος όμως θα είναι αμείλικτος μαζί τους κι έτσι θα βρεθούν κυνηγημένες, με τον φόβο πάντα ότι θα έρθει η μέρα που θα χωριστούν.

Ελβίρα Στασινού (Φιλαρέτη Κομνηνού):

Η Ελβίρα είναι η θετή μητέρα της Ξένιας. Διοικεί μόνη της μία απ’ τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας, καθώς ο άντρας της έχει φύγει απ’ τη ζωή. Οι προσπάθειες που έκαναν όταν παντρεύτηκαν, για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, δεν είχαν αποτέλεσμα, κι έτσι ξεκίνησαν διαδικασίες τεκνοθεσίας.

Υιοθέτησαν την 5χρονη τότε Ξένια, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, η Ελβίρα κατάφερε να φέρει στον κόσμο άλλα δύο παιδιά, τη Μαριάννα και τη Λίνα. Ήτανε πάντα μια δυναμική και εσωστρεφής γυναίκα, αλλά η απώλεια του άντρα της τη σκλήρυνε ακόμα περισσότερο.

Έβαλε στην άκρη το συναίσθημά της, ενώ προσπαθούσε να είναι πάντα αρεστή στον κύκλο της για να επιβιώσει. Εκεί είναι που το χάσμα με την Ξένια έγινε μεγαλύτερο, παραμένοντας έτσι μέχρι και τώρα.

Η επαφή τους σήμερα βρίσκει την Ελβίρα αρκετά συνειδητοποιημένη σε σχέση με τα λάθη της και αποφασισμένη να ξανακερδίσει την κόρη της. Οι στιγμές που θα έρθουν όμως θα ‘ναι δραματικές για όλους και η Ελβίρα θα πρέπει να δώσει μάχη για να μπορέσει να ακούσει την καρδιά κι όχι τη λογική της.

Αγγέλα Δελημάνη (Ελένη Κοκκίδου):

Η Αγγέλα είναι η βιολογική μητέρα της Ξένιας. Ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το παρελθόν της παραμένει ένα μυστήριο, αφού κανείς δε φαίνεται να ξέρει ούτε γιατί εγκατέλειψε την κόρη της στο ίδρυμα, ούτε τι έκανε από εκεί πέρα στη ζωή της. Την Ξένια πάντως δεν την έχει συναντήσει ποτέ από τη μέρα που την άφησε.

Καθώς όμως η οικογένεια της Ελβίρας είναι μια επώνυμη οικογένεια, διαβάζει συνεχώς για την κόρη της, παρακολουθεί τη ζωή της μέσω του τύπου ή των sites, δείχνοντας πως δεν την έχει βγάλει στιγμή απ’ το μυαλό της. Και να που η μοίρα θα τις φέρει και πάλι κοντά με τρόπο ανέλπιστο. Και μάλιστα σήμερα, που η Αγγέλα θέλει πιο πολύ από ποτέ να συναντήσει την Ξένια.

Έστω για μια φορά. Διανύει δυστυχώς τις τελευταίες μέρες της ζωής της, καθώς πριν από κάποιους μήνες διαγνώσθηκε με κακοήθεια. Κι αυτές τις τελευταίες μέρες θα τις περάσει όντως με την κόρη της. Μόνο που η Ξένια δε θα ξέρει πως απέναντί της έχει τη γυναίκα που την εγκατέλειψε και δε θέλει να ξαναδεί μπροστά της.

Πληγές ανοιχτές και για τις δυο, που κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβουν να επουλωθούν.

Χρύσα Χαλκιά (Δήμητρα Βλαγκοπούλου):

Η Χρύσα είναι η μητέρα της Ιωάννας. Γεννημένη σε μια φτωχή οικογένεια, έψαχνε πάντα τον άντρα της ζωής της για να κάνει οικογένεια. Όταν γνώρισε τον πατέρα της Ιωάννας, πίστεψε πως βρήκε αυτό που έψαχνε, μέχρι τη στιγμή που έμεινε όμως έγκυος κι εκείνος την εγκατέλειψε. Δυσκολεύεται για να τη μεγαλώσει και στην ουσία θεωρεί την Ιωάννα υπεύθυνη για όλα τα άσχημα που ζει.

Γι’ αυτό και ποτέ δεν λειτουργεί απέναντί της μητρικά, αντιθέτως υπάρχουνε στιγμές που η μικρή της δημιουργεί αποστροφή. Όταν γνωρίζει τον Τόλη, τον νυν σύντροφό της, η τύχη φαίνεται να της χαμογελά. Μετακομίζει με την Ιωάννα σπίτι του, δουλεύει πια στο μπαρ του, ενώ εκείνος αναλαμβάνει στην ουσία εξολοκλήρου τα έξοδα και των δυο τους.

Η Χρύσα αρχίζει να ζει πια όπως θέλει, ενώ η Ιωάννα μπαίνει εμφανώς σε δεύτερη μοίρα. Τόσο που στους καυγάδες του Τόλη μαζί της εκείνη παίρνει το μέρος του ή κάνει πως δε βλέπει την κακοποιητική του συμπεριφορά. Μόνο όταν η Ιωάννα εξαφανιστεί, θα συγκρουστεί μαζί του. Μόνο τότε θα νοιαστεί για εκείνη, θα πονέσει και θα προσπαθήσει να τη βρει. Κι αυτή η προσπάθειά της είναι που θα την κάνει να πληρώσει και το τίμημα της συμπεριφοράς της μέχρι σήμερα.

Τόλης Καραδήμος (Ιβάν Σβιτάιλο):

Ο σύντροφος της Χρύσας. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο χωριό Θεολόγος έξω από την Άρτα, μπλέχτηκε από νωρίς με τη νύχτα και δεν άργησε να ανοίξει και το δικό του μπαρ. Όλοι βέβαια σχολιάζουνε κρυφά πως τα κορίτσια που δουλεύουνε στο μαγαζί δεν εκτελούν μόνο χρέη σερβιτόρας, αλλά εξυπηρετούν και μ’ άλλους τρόπους τους πελάτες.

Κανένας όμως δεν τολμάει να μιλήσει. Είτε γιατί δε θέλουνε μπλεξίματα με τύπους σαν τον Τόλη, είτε γιατί κάποιους τους κρατάει στο χέρι και τους εκβιάζει. Η εξαφάνιση της Ιωάννας μάλλον τον ανακουφίζει. Και σίγουρα δε θέλει να βρεθεί η μικρή γιατί φοβάται μην αποκαλύψει την κακοποιητική του συμπεριφορά απέναντί της.

Του χαλάει βέβαια τα σχέδια η Χρύσα που θα αρχίσει να ψάχνει για την κόρη της, αλλά τότε είναι που κι αυτός θα της δώσει να καταλάβει ποιος έχει το πάνω χέρι στη σχέση τους.

Αντώνης Μωραϊτης (Αινείας Τσαμάτης):

Ο Αντώνης ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε κάποιο site, προσπαθώντας να βρει τον τρόπο να ξεχωρίσει στη δουλειά του. Με την υπόθεση της Ξένιας θα ασχοληθεί όταν φτάνει στον υγροβιότοπο για να πάρει συνέντευξη από εκείνη για ένα άρθρο του. Όταν η εξαφάνιση της Ιωάννας μαθευτεί, θα ψάξει την υπόθεση, ευελπιστώντας να πετύχει κάποιο αποκλειστικό.

Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα ότι με την εξαφάνιση εμπλέκεται η Ξένια, η οποία τυχαίνει να είναι και κόρη της Ελβίρας Στασινού, ο στόχος του θα αλλάξει, δημιουργώντας ένα ακόμα εμπόδιο στον δρόμο εκείνης και του παιδιού. Εμπόδιο που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και το καθοριστικό.

Μαριάννα Στασινού (Δανάη Επιθυμιάδη):

Η Μαριάννα είναι αδερφή της Ξένιας και το πρώτο βιολογικό παιδί της Ελβίρας. Έχοντας σπουδάσει οικονομικά, είναι το δεξί χέρι της μητέρας της στο εργοστάσιο και φυσικά η διάδοχός της στη διοίκηση. Ήξερε από μικρή την αλήθεια για την Ξένια, αλλά αυτό δεν επηρέασε τις μεταξύ τους σχέσεις, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια.

Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα, όταν η Ξένια άρχισε να κοντράρεται με την Ελβίρα και η Μαριάννα, ως παιδί που είχε αδυναμία στη μητέρα του, θύμωνε που η Ξένια τη στενοχωρούσε. Τα συναισθήματά της δεν άλλαξαν πολύ στο μέλλον, κυρίως επειδή, όταν η Ξένια έφυγε απ’ το σπίτι, η ίδια ήταν περίπου 10 ετών και η γνώμη που σχημάτιζε για την αδερφή της είναι απ’ όσα άκουγε να λέει η μητέρα τους.

Έτσι δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουνε κοντά οι δυο τους. Όταν η Ξένια σήμερα θα ζητήσει τη βοήθειά τους, η Μαριάννα θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της με την απρόσμενη εξέλιξη και θα κοντραριστεί μαζί της ακόμα και σ’ αυτήν, την πιο κρίσιμη, στιγμή της.

Λίνα Στασινού (Χριστίνα Μαριάνου):

Η Λίνα είναι η μικρή αδερφή της Ξένιας και το δεύτερο βιολογικό παιδί της Ελβίρας. Επαγγελματικά δεν ακολούθησε τον δρόμο της οικογένειας. Σπούδασε γιατρός και αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ένα μεγάλο διαγνωστικό κέντρο.

Ο χαρακτήρας της διαφέρει απ’ της Ελβίρας, όμως της πήρε καιρό να σταματήσει να την «αντιγράφει» άθελά της και να φανεί η δική της προσωπικότητα. Τώρα έχει αποδεχτεί την ευαίσθητη πλευρά της, πράγμα που σήμερα θα τη φέρει πιο κοντά στην Ξένια, κάνοντας τη σχέση τους να χτιστεί απ’ την αρχή.

Μπορεί να μοιάζει το πιο «αδύναμο» μέλος της οικογένειας, αλλά, όταν η Ξένια επιστρέψει και μάλιστα φέρνοντας μαζί της και την Ιωάννα, θα είναι η πρώτη που αποφασισμένα θα τη στηρίξει και θα έχει όλη την καλή διάθεση για να την καταλάβει.

Η ταυτότητα

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Πρεμιέρα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!

Δείτε εδώ το συγκλονιστικό trailer: