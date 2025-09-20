Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά – Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πια πλειοψηφικό

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Στο απόγειο της ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων και της επικοινωνιακής καταιγίδας που τα συνόδευσε, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πια πλειοψηφικό», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξη του στο Open, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών.

Τσουκαλάς για συνέντευξη Μητσοτάκη: «Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά»

Σχολίασε πως «η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει ένα ταβάνι και προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανασχέσει την καθοδική πορεία με τα μέτρα που ανακοίνωσε». «Δεν τα υποτιμώ. Δεν υποτιμώ τη φορολογική παρέμβαση. Αλλά ξέχασαν εντελώς τα χαμηλά εισοδήματα, που δεν παίρνουν τίποτα», είπε. Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα» και τόνισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα». Υπογράμμισε ότι «στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση στο σχέδιο αυτό σε σχέση με το κομματικό μας ποσοστό» και πρόσθεσε ότι «το πρόγραμμά μας μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις, από το κέντρο ως την κεντροαριστερά, μικρομεσαίους, αγρότες, τον κόσμο της εργασίας».

Αναφερθείς στην πρόσφατη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, είπε ότι «ο πρωθυπουργός πρώτη φορά μετά από εξήμισι χρόνια αποδέχτηκε στη συνέντευξή του ότι ενώ έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί, το πραγματικό εισόδημα είναι καθηλωμένο». «Άραγε πώς θα πετύχει κάτι στο οποίο απέτυχε επί τόσα χρόνια;», σχολίασε.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ενώ η κυβέρνηση επαίρεται ότι μειώνει φόρους και δίνει αναπτυξιακή ώθηση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στα επίπεδα του 2015. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε 70 δισ. «και αντί να πάνε σε μεταρρυθμίσεις και στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πήγαν σε λίγες τσέπες». «Αντί η κυβέρνηση να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση για να μη χρειαστεί να χρηματοδοτήσει το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών», σημείωσε, σχολιάζοντας ότι εμμέσως η κυβέρνηση έχει ομολογήσει την «οικονομική αποτυχία» της.

Σχετικά με το αίτημα του κ. Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «το αίτημα του πατέρα πρέπει να γίνει δεκτό. Είναι δικαίωμα του. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόρριψη της Εισαγγελίας».

