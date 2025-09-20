Ολυμπιακός: Στο τοπ-100 των ακριβότερων συλλόγων σε ολόκληρο τον κόσμο

Ο Ολυμπιακός με εκτιμώμενη αξία 111,90 εκατομμύρια ευρώ είναι ο 100ος πιο ακριβός σύλλογος στον κόσμο. Ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας είναι ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος που περιλαμβάνεται στο σχετικό τοπ-100 της εξειδικευμένης ιστοσελίδας transfermarkt.

Πιο πίσω από τους «Ερυθρόλευκους», βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, στην 119η θέση με 93,40 εκατομμύρια ευρώ εκτιμώμενη αξία, μπροστά από τον ΠΑΟΚ (123ος – 92,38 εκατομμύρια ευρώ).

Τέταρτη πιο ακριβή ελληνική ομάδα και 163η στον κόσμο είναι η ΑΕΚ (69,58 εκατομμύρια ευρώ), ενώ την πρώτη ελληνική πεντάδα ολοκληρώνει ο Άρης, ο οποίος είναι 249ος (40,50 εκατομμύρια ευρώ).

Πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με εκτιμώμενη αξία 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μπροστά από την -2η- Άρσεναλ (1,33 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ το βάθρο ολοκληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι (1,23 δισεκατομμύρια ευρώ).

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης: Λίβερπουλ (4η- 1,12 δισ. ευρώ), Μπαρτσελόνα (5η-1,11 δισ. ευρώ), Τσέλσι (6η-1,08 δισ. ευρώ), Παρί Σεν Ζερμέν (7η-1,07 δισ. ευρώ), Μπάγερν (8η-905,15 εκατ. ευρώ), Τότεναμ (9η- 891,10 εκατ. ευρώ) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10η-723,20 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ