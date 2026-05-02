Γεωργιάδης: Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για τους λαθρομετανάστες – Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε

Enikos Newsroom

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και αντιδρώντας σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με αφορμή, όπως αναφέρει, το περιστατικό με τους  επιβαίνοντες στα πλοία προς τη Γάζα.

Όπως τονίζει ο κ. Γεωργιάδης στο Χ «βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά να καταγγείλουν την Κυβέρνηση μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσει αμυντικά, πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία».

«Την ανεβάζω βασικά για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου και μιλούν για “κατάρρευση” του ΕΣΥ κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω φαντάζομαι ότι πχ τα ανοικτά σύνορα και τα εκατομμύρια που θα έρχονταν στην Ελλάδα όπως το 2015 ποια ακριβώς επίπτωση θα είχαν πχ στο ΕΣΥ….δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

“Θα ήθελα να διαβάσετε την ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για το χθεσινό περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοίο προς την Γάζα: https://anatolh.com/topikanea/agiosnikolaos/o-syllogos-ergazomenon-gnan-sto-pleyro-ton-prosfygon-kai-metanaston/ βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά να καταγγείλουν την Κυβέρνηση μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσει αμυντικά, πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία.

Την ανεβάζω βασικά για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου και μιλούν για «κατάρρευση» του ΕΣΥ κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω φαντάζομαι ότι πχ τα ανοικτά σύνορα και τα εκατομμύρια που θα έρχονταν στην Ελλάδα όπως το 2015 ποια ακριβώς επίπτωση θα είχαν πχ στο ΕΣΥ….δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε”.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

“Ο Σύλλογος εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου εκφράζει την αλληλεγγύη του στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που τις τελευταίες ημέρες στοιβάζονται στην Κρήτη σε απάνθρωπες συνθήκες, παρά τη θέλησή τους να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ως υγειονομικοί που υπηρετούμε τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις, δεν ανεχόμαστε να αντιμετωπίζονται άνθρωποι κυνηγημένοι από πολέμους, διώξεις και φτώχεια ως «βάρος» ή «απειλή». Αντιτασσόμαστε στη ρατσιστική προπαγάνδα που καλλιεργεί φόβο και μίσος, προκειμένου να συγκαλύψει τις ευθύνες αυτών που γεννούν την προσφυγιά: τους πολέμους, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, την εκμετάλλευση.

Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση. Αντί για ανθρώπινες λύσεις, προχωρά σε απάνθρωπες πολιτικές: αναστολή εξέτασης ασύλου, κλειστές δομές – φυλακές, επαναπροωθήσεις στη θάλασσα. Πολιτικές που δεν λύνουν το πρόβλημα – το εντείνουν.

Ο λαός της Κρήτης, που γνωρίζει από πόνο, προσφυγιά και ξενιτιά, έχει δείξει και συνεχίζει να δείχνει έμπρακτη αλληλεγγύη. Γι’ αυτό και καλούμε κάθε εργαζόμενο και κάτοικο του νησιού να σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων.

Απαιτούμε:

  •  Να αποσυρθεί η αναστολή εξέτασης ασύλου και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Γενεύης.
  • Να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις. Όχι άλλοι νεκροί στη Μεσόγειο
  • Άμεση δημιουργία προσωρινών χώρων φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες.
  • Καταγραφή αναγκών και πλήρης κρατική μέριμνα: περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, νομική βοήθεια, διερμηνεία – με μόνιμο προσωπικό, όχι ΜΚΟ.
  • Παροχή ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.
  • Όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακίσεις. Κανένα παιδί άστεγο ή φυλακισμένο.
  • Στεκόμαστε δίπλα στους κατατρεγμένους. Δεν θα συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα.

Εκ του ΔΣ”

«Δεν ήταν απλώς πόνος στη μέση»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδ...

Ίλιγγος: Τι είναι και τι μπορεί να τον προκαλεί – Πότε μπορεί να συνδέεται με ημικρανία και έλλειψη βιταμινών

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από τις 4 έως και τις 8 Μαΐου

Σουβλάκι: Πότε και πόσο αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του – Γιατί δεν μπορεί να «τσιμπήσει» κι άλλο το καλαμάκι

Συνεχίζονται οι κυβερνοεπιθέσεις μέσω κωδικών πρόσβασης – Εκλάπησαν 2,8 δισ. διαπιστευτήρια

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...
περισσότερα
23:18 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Καρυστιανού: Ιστορικός ο φετινός Μάιος για την Ελλάδα και το Κίνημά μας – Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν

Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το Κίνημά μας, τονίζει η Μαρία Καρυστιαν...
21:54 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βελόπουλος: Θράσος να κάνουν δηλώσεις την Πρωτομαγιά οι «άεργοι» της πολιτικής

«Αποτελεί μνημείο θράσους να βλέπεις πολιτικούς αρχηγούς όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης κλπ ...
20:53 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση των συμμετεχόντων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla από την Ελ...
19:24 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τουρνάς για αντιπυρική περίοδο: «Προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα – Η χρονιά θα αφιερωθεί στη δίωξη του εμπρηστή»

Ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων ενόψει της νέας αν...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς