Ντρισμπιώτη: «Θέλω να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ – Δεν θα με χάσετε έτσι εύκολα»

Ικανοποιημένη για την επίδοσή της εμφανίστηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η οποία κατέλαβε την 16η θέση στα 20χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στο Τόκιο.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε παρούσα σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση και πάλεψε την κούρσα της από την αρχή μέχρι το τέλος. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης τερμάτισε στην 16η θέση σε 1 ώρα 29.47.

Η έμπειρη αθλήτρια προσπάθησε στα πρώτα χιλιόμετρα να μην επηρεαστεί από τον ξέφρενο ρυθμό της κούρσας και για το μεγαλύτερο διάστημα της ήταν μεταξύ της 13ης και 15ης θέσης. Μάλιστα, η Ντρισμπιώτη μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο στην 15η θέση, όμως, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην αντεπίθεση της Ιταλίας Μιχάι. Η αθλήτρια έκανε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της στην απόσταση στο δεύτερο 20άρι της στη χρονιάς, μετά το 1.29.16.

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, μία πάρα πολύ γρήγορη κούρσα. Συγκεντρώθηκα και έκανα αυτό που έπρεπε σήμερα. Σήμερα έπρεπε να τερματίσω οπωσδήποτε», είπε η Ελληνίδα αθλήτρια στην ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι «θέλω να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι βρίσκομαι εδώ γιατί αξίζω να βρίσκομαι εδώ».

«Έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου, δεν θα με χάσετε έτσι εύκολα», είπε στη συνέχεια η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της: