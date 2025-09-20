Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: 16η η Ντρισμπιώτη στα 20 χλμ. βάδην – Νικήτρια κάνοντας… double-double η Μαρία Πέρεθ

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην 16η θέση στα 20 χιλιόμετρα βάδην γυναικών σε 1 ώρα 29.47., η Χριστίνα Παπαδοπούλου ολοκλήρωσε τον αγώνα με νέο φετινό της ρεκόρ σε 1 ώρα 35.05 καταλαμβάνοντας την 34η θέση, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου πήρε 39η θέση -επίσης με νέο φετινό ρεκόρ- τερματίζοντας σε 1 ώρα 37.40.

«Ήταν μια επίδοση που είχα στα πόδια μου ήξερα πως μπορώ να πάω, αλλά όχι όμως σήμερα. Από τον Φεβρουάριο είχα να βαδίσω τόσο γρήγορα, ένοιωσα καλά στην κούρσα και είπα να το δοκιμάσω. Είχα μια ενόχληση στο δικέφαλο είχα και δυο κάρτες και προσπάθησα να μείνω στο ρυθμό μου. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή τη διοργάνωση. Πήγα καλά στο 20άρι και όχι στο 35άρι. Με τη σημερινή εμφάνιση φάνηκε πως θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλό και στο 35άρι. Τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, κάποιες φορές το σώμα ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας μου. Για το εγγύς μέλλον έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου τα οποία θέλω να προγραμματίσω», είπε η Ντρισμπιώτη μετά το τέλος του αγώνα.

Η Μαρία Πέρεθ κατέκτησε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλήματος πετυχαίνοντας ένα ιστορικό double-double, αφού υπερασπίστηκε με επιτυχία και τον τίτλο της στα 35 χιλιόμετρα την περασμένη εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι η Πέρεθ πέτυχε επίσης το double των 20 χιλιομέτρων και των 35 χιλιομέτρων στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, πριν από δύο χρόνια.

Η 29χρονη Ισπανίδα διέσχισε τη γραμμή τερματισμού σε μία ώρα, 25 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα- βελτιώνοντας το φετινό της ρεκόρ-, 12 δευτερόλεπτα μπροστά από την Μεξικανή Αλένια Γκονσάλες, που έκανε 1.26.06, ρεκόρ Νοτίου Αμερικής

Προς μεγάλη χαρά του ενθουσιασμένου πλήθους του Εθνικού Σταδίου, η Νανάκο Φούτσι κατάφερε να ξεπεράσει την Πόλα Μιλένα Τόρες από τον Ισημερινό στη γραμμή τερματισμού, τερματίζοντας τρίτη και καθιστώντας την πρώτη Γιαπωνέζα που κερδίζει μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση.

«Είμαι πολύ χαρούμενη με την κούρσα, καθώς πέτυχα φετινό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είχα να διαχειριστώ μόνη μου μια κούρσα είμαι εδώ αρκετό καιρό χωρίς τον προπονητή μου και ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να κάνω μία τέτοια κούρσα, γιατί είχα δυνάμεις. Θα ξεκινήσω την επόμενη χρονιά με χαμόγελο και όρεξη. Πέρασα δύσκολα μέσα στη χρονιά με τις αρρώστιες μου, όμως, τώρα είμαι έτοιμη για να διεκδικήσω μια καλή παρουσία το 2026 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δε μου αρέσει που γίνονται διαρκώς αλλαγές στο αγώνισμα, ωστόσο με αυτά τα δεδομένα νομίζω θα επιλέξω τον ημιμαραθώνιο. Σίγουρα είναι μια απόφαση που θα συζητήσω με τον προπονητή μου», δήλωσε η Χριστίνα Παπαδοπούλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Δεν επηρεάστηκα από το πόδι και τις κάρτες. Είπα πως θα το πάω και ότι γίνει. Είχα σκέψη να σταματήσω μετά τα δύο λεπτά που έμεινα εκτός, καθώς φοβήθηκα πως δε θα μπορέσω να πετύχω το στόχο μου και να τρέξω κάτω από 1.40. Τελικά μπήκα και πάλι στην κούρσα και είδα πως είμαι σε θέση να πετύχω τον στόχο μου. Βάση των δεδομένων της χρονιάς, όπου πολλές σοβαρές δυσκολίες. Ξεκίνησα προπόνηση τέλος Ιουνίου. Η σημερινή εμφάνιση μου έδωσε επιπλέον όρεξη ενόψει του Ευρωπαϊκού το 2026. Δε γνωρίζω ακόμη το πλάνο, σίγουρα θα μείνω στις μικρές αποστάσεις», τόνισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

