Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν 15χρονο – Πώς του έστησαν καρτέρι και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συμμορία Ανήλικοι

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ανήλικης βίας, που καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων και την επαναλειτουργία των σχολείων. Στην περίπτωση του 15χρονου στην Πάτρα, οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο, τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου της Πάτρας αιμόφυρτος διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο. Τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, προχθές το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι, δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος (αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας), οι οποίοι – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το tempo24.news- όταν είδαν τον 16χρονο, τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν με απίστευτη βαναυσότητα.

Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων, παρενέβησαν άμεσα στο συμβάν, ταυτοποίησαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις δράστες, φοιτούσε στο ίδιο Γυμνάσιο με το θύμα, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον του- είχε πέσει θύμα bylling και στο παρελθόν. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών εάν είχαν προηγούμενα με τον 15χρονο.

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.

