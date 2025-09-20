«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Πού και πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία σήμερα – Όλες οι δράσεις

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 20/09/2025 και από τις 20.00 έως την Κυριακή 21/09/2025 και ώρα 23.00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζει: «Για δεύτερη χρονιά σας περιμένουμε 20 & 21 Σεπτεμβρίου στην Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με ένα εντυπωσιακό disco roller party, θα συνεχίσει την Κυριακή με μία σειρά πολυθεματικών εργαστηρίων για όλους, τα οποία θα κορυφωθούν το απόγευμα της ίδιας μέρας, με DJ sets και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων: «Η πόλη ανήκει στους ανθρώπους της!

Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ανοιχτό χώρο χωρίς αυτοκίνητα! Αποκτά έτσι, ζωή, χρώματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

Από το Σάββατο 20/9 στις 20:30 – Κυριακή 21/9 στις 20:30:

Περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, παίζουμε και…

ξανασυναντιόμαστε στην καρδιά της Αθήνας!»

Ελάτε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο με τον Δήμο Αθηναίων, όπως μόνο εμείς ξέρουμε!».