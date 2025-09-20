e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι πληρωμές – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

χρήματα

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025 και
  •  από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που έχασε 59 κιλά αποκαλύπτει τα 5 πράγματα που τη βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της

Ποια είναι η κατάλληλη ώρα για να φάτε αβοκάντο για απώλεια βάρους και καλό ύπνο

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με άνδρα που οδηγεί στην βροχή σε 17 δευτερόλεπτα

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;
περισσότερα
07:25 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και ποιοι μπορούν να «κερδίσουν» ενοίκια – Παραδείγματα για τα ποσά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκ...
00:35 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Moody’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδ...
16:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 26 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Σεπ...
15:48 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πιερρακάκης από Eurogroup: Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα προεδρεύσει αύριο στη ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος