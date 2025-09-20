Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δημιουργεί «χρυσή» κάρτα διαμονής έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (19/9) προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δημιουργείται «χρυσή» κάρτα διαμονής, που θα μπορεί να αποκτάται με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίων δολαρίων, κατ’ εικόνα της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει να ζει και να εργάζεται κανείς στις ΗΠΑ.

«Θα είναι τεράστια επιτυχία», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους για το νέο σύστημα, που επιτρέπει σε αλλοδαπούς με «εξαίρετες ποιότητες» να αποκτούν τη «χρυσή» κάρτα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP