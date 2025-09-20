Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δημιουργεί «χρυσή» κάρτα διαμονής έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (19/9) προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δημιουργείται «χρυσή» κάρτα διαμονής, που θα μπορεί να αποκτάται με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίων δολαρίων, κατ’ εικόνα της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει να ζει και να εργάζεται κανείς στις ΗΠΑ.

«Θα είναι τεράστια επιτυχία», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους για το νέο σύστημα, που επιτρέπει σε αλλοδαπούς με «εξαίρετες ποιότητες» να αποκτούν τη «χρυσή» κάρτα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:30 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

GNTM: «Για γκόμενο ψάχνουν ή μοντέλο;» – Πήρε… φωτιά το Χ από τα σχόλια για την πρεμιέρα του ριάλιτι ομορφιάς

Λαμπρή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) ο διαγωνισμός ομορφιάς Greece’s Nex...
01:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ερντογάν για την επικείμενη συνάντηση με Τραμπ: «Πιστεύω ότι θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή μας»

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον αγαπητό ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένω...
01:00 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε επιβολή τέλους 100 χιλιάδων δολαρίων για βίζα εργασίας στον τεχνολογικό τομέα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο (20/9) την επιβολή τέλους 100.000 δ...
23:35 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τι κρύβεται πίσω από την ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – Η συνάντηση για τις σπάνιες γαίες και η αντίδραση του ΝΑΤΟ

Τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή για μια ασυνήθιστα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος