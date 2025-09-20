Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μοίρασε αυτόγραφα σε μικρούς θαυμαστές του στο Περιστέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το που βρέθηκε στο γήπεδο του Περιστερίου για την αναμέτρηση ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Άρη για το τουρνουά «Νίκος Φασούρας» τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, που ο Άρης νίκησε με 79-72 την ομάδα του Περιστερίυ, όλα τα μικρά παιδιά που ήταν στο γήπεδο είχαν την τιμή να πάρουν ένα αυτόγραφο από το ίνδαλμά τους και τους πρόσφερε μία στιγμή χαράς, που ίσως δεν φαντάζονταν πριν πάνε στο γήπεδο.

Σημειώνεται ότι ο «Greek Freak» βρέθηκε στο γήπεδο με αφορμή την παρουσία του αδερφού του, Άλεξ Αντετοκούνμπο στο ρόστερ του Άρη.

