Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλιού με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket την Κυριακή (14/9/2025), ενώ τρεις ημέρες αργότερα (17/9) γιόρτασε και τα γενέθλια της συζύγου του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Η Μαράια έκλεισε την Τετάρτη (17/9) τα 33, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και να της εύχεται χρόνια πολλά.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαράια ακολούθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket και πανηγύρισε μαζί του τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», ήταν το τρυφερό μήνυμα που έγραψε ο Greek Freak στο σχόλιο της ανάρτησης.